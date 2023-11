JAKO TEŽAK PERIOD! Dragana Mirković otkrila zašto je htela da odustane od pevanja: Utakmica mora da bude FER! Ovo su razlozi

Dragana Mirković u šou "Rame uz rame sa Draganom", koji se emituje subotom i nedeljom od 20 časova na Kurir televiziji, otkrila je nepoznate detalje sa početka karijere.

Poznato je da će najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković ove godine proslaviti 40 godina blistave karijere na koncertima u Štark areni 29. i 30. decembra, međutim, nije sve oduvek bilo sjajno i bajno u njenom slučaju.

Ona je čak, razmišljala o povlačenju sa scene, ali ubrzo se i predomislila.

- Jako je važno da je utakmica jednaka za sve, prvenstveno zbog pravde. Zbog mladih ljudi, koje jako da pogodi nefer utakmica, koja može da ih skrene sa pravog puta i da im ubije volju i želju za uspehom, zbog čega mogu da pomisle da oni nisu za to. Meni se to dogodilo kad sam imala 17 godina. Poželela sam da ostavim sve i da odem samo da imam svoj mir. Međutim, dosta su kolege uticale na mene, rekli su mi "daj ne budi luda, to će se dešavati". Najbitnije je da je fer utakmica baš zbog mladih ljudi čija je duša još uvek ranjiva za nepravdu i mislim da svako treba da razmišlja na taj način, jer ako tako razmišljaju niko neće biti povređen.

