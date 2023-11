PREŠAO IGRICU! Pevač imao intimne odnose u bioskopu, oglasio se i otkrio šokantne detalje: Krv je udarila u glavu...

Pevači su oduvek važili za zavodnike i miljenike žena, ali je pevač Emrah Emšo prešao igricu.

Osim što ga na nastupima žene otvoreno muvaju, a ni sam pevač nije imun na direktna udvaranja, sad je njegov prijatelj otkrio da vodi veoma buran emotivni život.

foto: Printscreen Instagram

-On ima to neko ludilo, neku šarmantnu priču na koji žene padaju. Mlad je i koristi to, a nedavno mi je ispričao da je imao seks u bioskopu -rekao je njegov prijatelj, što je Emrah i potvrdio.

Iako ga je pitanje prvo zateklo, a onda i nasmejalo, Emrah je potvrdio priču svog prijatelja.

foto: Printscreen Instagram

-Joj ljudi, pa mladost ludost! Bilo je to pre par godina. Ja sam bio sa devojkom u bioskopu, tek smo počeli da se viđamo redovno i krv zna da udari u glavu. Joj ona izabrala neki dosadan film, a ja to veče nešto lud. I malo po malo desio se sex tj vodjenje ljubavi u zadnjem redu bioskopa i sto bi rekli ljudi beše kratko ali slatko - kroz smeh je otkrio pevač.

