BRAT POBEDNICE ZG RASPAMETIO ŽIRI! Takmiči se u ovoj sezoni, a za sestru imao PORUKU: Ispalila me je, sad će ona da se ŠLEPA

Rođeni brat pobednice "Zvezda Granda" Teodore Toković, Lazar Živanović, učestvuje u aktuelnoj sezoni ovog muzičkog takmičenja.

Ona je pre nekoliko godina odnela pobedu u takmičenju, a Lazar ne krije da priželjkuje isto.

- Tetka mi je tu i ona mi je inače najveća podrška, kako u takmičenju, tako i u životu. Mama nije mogla da dođe jer radi, a što se Teodore tiče ona me je ispalila, permutovala je neke datume. To me je malo razočaralo, ali Bože moj, biće valjda prilike - kazao je Lazar sinoć u "Zvezdama Granda".

- Kada dođeš kući kaži sestri da joj je Saša Popović rekao da dođe jednom u podršku, da je vide ljudi i da se sete ko je ona, jer si ti sad veća zvezda od nje! (smeh) Šalim se malo, ja mnogo volim Teodoru, bila je sjajna - rekao je Saša potom.

- Sad će ona da se šlepa uz mene! - našalio se Lazar.

On je u jučerašnjoj emisiji dobio pet glasova od žirija, kom se i te kako dopalo predstavljanje mladog Živanovića.

