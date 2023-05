ZVEZDA GRANDA PONOVO OPTUŽUJE BIVŠEG MUŽA ZA NASILJE: „Desilo se nekoliko puta, ne želim da ga PLJUJEM"

Nekadašnja pobednica „Zvezda Granda“, Teodora koju smo upoznali pod prezimenom Toković već neko vreme se ne predstavlja javnosti nakon kraha ljubavi duge 11 godina od koje se razvela.

Međutim, sreća joj se ponovo osmehnula i pronašla je čoveka svog života kada se najmanje nadala sa kojim je uplovila u bračne vode i dala novu šansu ljubavi u kojoj uživa.

-Sada sam sa nekom drugom osobom sa kojom planiram dalji život. Mene su upoznali sa tim prezimenom, ali moje ime je dovoljno jako i specifično da je dovoljno samo ime da stoji– objasnila je pevačica nedavno za medije.

Pevačica je priznala da je do razvoda došlo jer je trpela nasilje.

- To je malo teža tema. Gomilalo se sve, ali bila je situacija gde je krenulo fizičko nasilje. Ne želim da dobijem reklamu na taj način, niti da pljujem oca svog deteta, čoveka sa kojim sam živela i koga sam volela, to je bio trenutak slabosti i kada se to desilo nekoliko puta odlučila sam da presečem - ispričala je Teodora, prenosi Grand.

- Koliko god da si ljut i nervozan i besan nije opravdanje. Ja opet kažem, za svađu je potrebno dvoje verovatno ni ja njemu nisam odgovarala– ispričala je nekadašnja pobednica „Zvezda Granda“.

Podsetimo, pobednica Zvezda Granda Teodora Toković već je jednom optužila svog bivšeg supruga da ju je tokom braka tukao i maltretirao, zbog čega je on tada hitno reagovao i demantovao njene tvrdnje.

"Želim da demantujem optužbe bivše supruge Teodore Toković. Bili smo u braku 11 godina, nisam nasilnik i nikada ne bih udario žensko, imam ćerku za koju sam veoma vezan. Ne znam na koji način osoba građe kao ja može da udari žensko, a da je ne povredi ili ne daj Bože ono najgore. A što se tice psihičke torture, trpeo sam je ja. Trpeo sam to što je veoma često dizala ruku na našu ćerku, što imam dokumentovano na snimku. To mi je veoma smetalo, to je jedan od razloga zašto sam prestao da je volim. Ne želim da je blatim, ona je dobra osoba i majka mog deteta, znam da je izbacila novu pesmu i ona kaže da su novinari zbog toga malo naduvali priču", rekao je bivši Teodorin muž tada za Kurir.

