HAOS U ZVEZDAMA GRANDA! Đorđe David skočio sa stolice i poljubio Cecu PRED SVIMA: Evo kako je reagovala!

Pevač Đorđe David sinoć je komentarisao dvojicu kandidata u duelu u "Zvezdama Granda", a potom poljubio Cecu Ražnatović.

- Kandidat broj jedan, nerealan duel, pogotovo što si ti čovek koliko ovu materiuju poznajem koji to radi kako treba. A ti me sad iseci jer moram da izađem i da poljubim Makedonca. Nikad se niko nije usudio da otpeva Topića i ovu pesmu koju si ti odabrao. Hvala ti na tome, ja sam uživao do neba – rekao je Đole, izašao na scenu i poljubio takmičara.

Popović je dao Đoletu sugestiju:

- Ja da sam na tvom mestu ja bih došao i poljubio cecu kao njegovog mentora – rekao je Popović, a Đole je dotrčao i „coknuo“ Cecu.

- Pa što mene, čovek pevao, a ne ja? – pitala je Ceca i objasnila:

- Rekao je da sam dobio biser a ja kažem korpu bisera.

Ana Bekuta bila je fascinirana Đoletovom reakcijom tokom takmičarevog nastupa.

- Da ste vi vudeli Đorđa koji je uživao. Ovde se sve treslo i ja sam se krstila i levo,m i desnokm i pomislila sam da nisi normalan Đole. Šta ti je? Ovo je samo jedan takmičar. Odličan si, neću da umanjujem tvoju vrednost, ali meni je Đorđe ovde bio mnogo čudan – rekla je Ana.

