"NE MOŽE MAMA DA TE ŠKOLUJE PO BELOM SVETU A TI DA JE DRŽIŠ ZA SUKNJU" Vesna o Nikoliji i majčinstvu: Zna da kuva ali se folira...

Nikolija Jovanović uzburkala je javnost na društvenim mrežama, kada je posle mnoštva negativnih komentara na svoj račun i upoređivanja s njenom majkom Vesnom Zmijanac, u nameri da je diskredituju, objavila snimak na kom plače i obraća se hejterima.

Nikolija je tada ispričala nešto što se danima komentarisalo na mrežama.

- Moja mama ne peva bolje od mene, ona peva bolje od svih. Jasno? Ne pevam kao moja mama i ne kuvam kao moja mama, ali sam ja bolja mama nego moja mama. Ja sam obrazovanija nego moja mama. Ja sam bolja žena nego moja mama. A znate zašto? Zato što je ona moja mama. Nju nije imao ko da nauči, a mene jeste - ona. Ona me je naučila da budem bolja mama. Tako da, je*** se vi svi sa vašim komenarima i upoređivanjem - rekla je tada Nikolija.

Vesna je o tom Nikolijinom obraćanju prvi put progovorila noćas u emisiji "Amidži šou" na Pinku.

- Ona to misli, sada shvata i ona da to nije baš tako lako, biti majka pevačica... Ne može i jare i pare, ne može, sine, da te majka školuje po belom svetu, da ti kupi ovo, da ti kupi ono i da mamu držiš za suknju, kao što ni njoj nije lako sada, vidi sama. A ono vreme moje i ovo njeno nije ni blizu - objasnila je Vesna, pa priznala šta je to naslednica nasledila od nje.

- Nikolija je od mene nasledila ljubav prema muzici. Zna da kuva, ali se folira, dok sam ja živa, pravi se luda. Zna, i to dobro! Ja sam brbljiva, ali znam i da se namunjim malo, a ona kad se namunji, to je veselo.

Često se piše o Vesninom odnosu s zetom Reljom Popovićem, a na šaljivo pitanje koje joj je voditelj pročitao, da li mu je nekad kao greškom sipala so u kafu, pevačica je odgovorila:

- Nisam nikada, to je moja ljubav, moje srce.

