"DA SE NISAM POVUKLA MOŽDA NE BIH RODILA SINA" Ivana Banfić posle godina ćutanja ogolila dušu: Bila sam vlasništvo svih...

Ivana Banfić bila je gost na koncertima Dina Merlina u Štark areni. Posle mnogo godina oni su zajedno otpevali njihov duet "Godinama".

foto: Damir Dervišagić

Ivanino pojavljivanje pred publikom izazvalo je oduševljenje, jer je dugo nije bilo u javnosti. Povukla se sa scene, otišla na selo o čemu je sada progovorila.

Kako je ispričala, sada više voli da farba ogradu, nego da ide kod psihoterapeuta.

Ivana je prokomentarisala koncerte Dina Merlina u Beogradu i otkrila da je on bio tu uvek za nju u najtežim trenucima.

foto: Printscreen/Instagram

- Dino Merlin je pre svega jedan divan prijatelj, veliki umetnik i neko sa kim sam dosta povezana sve ove godine. Nije da se družimo svakodnevno, ali tu smo jedno za drugo. U najtežim trenucima je bio za mene, velike su stvari da imaš jednog takvog čoveka u životu. Njegove pesme slušam kada sam u nekom sevdah raspoloženju, a sve njegove pesme mogu da opišu moj život - rekla je Banfićka u emisiji "Blic dan".

foto: Printskrin/Youtube

- Pred nastupe se zatvorim u sobu, ne izlazim. Raspevavam se, molim se i meditiram. Imam neke svoje molitve koje izgovaram.

- Volim da vidim uspešne ljude. Srećna sam kada čujem da je ostvarila svoj san.

O napuštanju muzike je rekla:

- Imala sam dosta vremena da se posvetim normalnim ljudskim aktivnostima. Na vrhuncu sam se povukla, rekla sam sebi da želim upoznati normalan život. Bila sam vlasništvo svih drugih, ali ne i same sebe. Bilo je teško krenuti od nule. Želela sam da se družim sa prijateljima, da idem na more… Svega toga sam se odrekla kada sam se posvetila muzici. Kada sam odlučila da se povučem pitala sam svoje srce, jer to je jedini pravi osećaj, a ja uvek pratim svoje srce… Rodila sam svog sina koji sada ima 14 godina, a da se nisam povukla, možda ga ne bih rodila.

foto: Aleksandar Jovanović

Ona je naglasila da njen sin ne želi da bude deo javnog sveta.

- Moj sin ne želi da bude deo medija. Predivno je dete, voli da kuva. Želi da bude šef. Presrećna sam što se neće baviti muzikom. Kod mene su svi muzičari u porodici, a on je prekinuo taj niz. On kuva, lovi ribe…

foto: Printscreen/Instagram

Ivana je odlučila i da promeni svoj život iz korena i sada živi na selu.

- To je bila odluka mog supruga i mene. Osetili smo da nas grad melje. Volimo prirodu, ja volim bube, ptice, volim da grlim drveće. To je bilo zaista jedno životno iskustvo. Naučila sam da cepam drva, koje pečurke nisu otrovne. Mogu da preživim gde god hoćete. Sada mogu da spavam na travi i vili sa pet zvezdica podjednako isto. Želela sam da vidim kako žive ljudi na selu, a ne samo da budem okružena estradom. Kada su me videli na selu prvo su se šetali oko moje kuće da vide da li sam to ja. Kada bi me videli u gumenim čizmama i da farbam ogradu, bili su šokirani. Ja sam im rekla: "Umesto da idem na seanse i kod psihoterapeuta, ja farbam ogradu". Sada su se već navikli na mene. Svi su predivni - ispričala je pevačica i prisetila se svog estradnog početka i koliko joj je bilo teško.

- Rekla sam ne nekim menadžerima i producentima, bilo je tu mnogo ponuda kako bih ja trebala da radim i pevam. Hteli su napraviti biznis od mene, ali ja tako nisam želela. Naišla sam na mnogo zatvorenih vrata. Kada sam snimila prvi album, sve je krenulo iz diskoteka, jer na televiziji nisu želeli da me puste. Kada je to tako krenulo, čuli su neki ljudi sa radija, pa su pustili, a onda je došlo i do televizije - završila je pevačica iz Hrvatske.

Kurir/Blic

Bonus video:

01:00 Ivana Banfić gošća na Merlinovom koncertu