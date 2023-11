VELIKA ZVEZDA 90-IH DANAS ČISTI ŠTALU! Ivana Banfić se posle toliko godina pojavila sa Merlinom na nastupu, ovako sada IZGLEDA

Hrvatska pevačica Ivana Banfić, bila je na vrhuncu muzičke karijere, a onda se povukla od sjaja reflektora i život nastavila na selu, sa suprugom Krunom Ladišićem i sinom Janom.

Posvetila se životinjama i prirodi, a na Instagramu neretko iznenadi pratioce fotografijama sa svoje farme.

foto: Damir Dervišagić

Tako je često možemo videti u prirodnom izdanju, sa gumenim čizmama i lopatom u ruci kako čisti seno, okopava, sadi i slično.

Poslednjih godina Banfićeva živi u selu kod Siska, gde je sa porodicom pronašla mir.

foto: Printscreen/Instagram

- Želeli smo kao porodica promenu i da isprobamo drugačiji način života od tog urbanog. Do tada sam 20 godina živela na štiklama, u uskim haljinama i bila vlasništvo medija, uvek sam morala da budem sjajna, i morala sam da budem lepa. Suprug i ja volimo prirodu i nekako nam je to spontano došlo. Krenuli smo u novu avanturu, život na selu. Preuređujemo staro seosko imanje i tamo živimo. Nije možda tako jednostavno i bajkovito kako se činilo - rekla je pre nekoliko godina za hrvatske medije, a danas u potpunosti živi seoski život.

foto: Printscreen/Instagram

Pisalo se da je kuću u kojoj žive nasledio suprug Kruno, a pevačica je istakla da joj ništa nije teško da radi oko domaćinstva.

- Nije tako bajka kao što mislimo. Volim da preturam po bašti. To me smiruje. I to je novo iskustvo koje nisam imala - rekla je Ivana jednom u emisiji "Zdravlje na kvadrat".

Sjaj i glamur, kako kaže, danas je rado zamenila crnim (zemljanim) "frenč" manikirom.

foto: Printscreen

- Za vikend sam se bogme naradila, plastenik i vrt su spremni za nove plodove. Najbolje se osećam u prirodi, kad sam u dodiru sa zemljom i imam crno ispod noktiju, crni "frenč", bez šminke, bez štikli, sva umuljana u blato... - napisala je jednom Ivana.

Ipak, muzičku karijeru nije potpuno batalila. Njen vanvremenski hit "Godinama" i dalje je među slušanim pesmama, a pevač Dino Merlin često je ugosti na svojim koncertima.

01:00 Ivana Banfić gošća na Merlinovom koncertu

Imali smo priliku da je vidimo u Puli, ali i sinoć u Beogradu. Kako je to izgledalo, pogledajte u snimku iznad.

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

00:38 DINO MERLIN OPROSTIO SE OD BALAŠEVIĆA OČIJU PUNIH SUZA: Pevač sa kndelom u grlu jedva otpevao čuveni hit PANONSKOG MORNARA (VIDEO)