OVAKO IZGLEDA BRAK NAKON VIŠE OD 30 GODINA: On je bik, a ja vaga, IMPULSIVAN JE! Hit pitanja i odgovori: Voleo bih da je obrnuto

Pevačica Biljana Jevtić i pevač Aleksandar Aca Ilić važe za uzoran brak, koji traje maltene četiri decenije.

Samim tim, voditelj Ivan Gajić je postavio njima nekoliko pitanja dok su gostovali u emisiji "Divan šou" , a njihove odgovore saznajte u nastavku.

foto: Kurir televizija

Naime, prvo je Ilić precizirao koliko traje njihova ljubav:

- Zvanično smo u braku 34 godina, a ako dodamo još tri godine zajedničkog života kao momak i devojka, onda je to 37 godina. Skoro pa četrdeset.

Potom je krenula igrica sa pitanjima:

Ko se lakše naljuti?

foto: Kurir televizija

- On se lakše naljuti, ali se ja teže naljutim, samo što to kod mene traje duže. Kod njega je to kraće, on je bik, dakle onako impulsivan. Ja sam vaga, pa to malo ume da potraje - rekla je Jevtić.

Ko je romantičniji?

- Ja sam romantičniji, ali bi tu trebalo da bude obrnuto, međutim ne ljutim se što je to tako. Jednostavno, ja sam takav po rođenju. Muškarci se možda stide da budu romantični, ali treba, to ide uz jednog otmenog džentlmena - rekao je Ilić.

Ko je veća radilica u kući?

- Tu sam ja - rekla je Bilja Jevtić.

Snimak celolupnih pitanja i odgovora, možete pogledati u priloženom videu:

02:36 OVAKO IZGLEDA BRAK NAKON VIŠE OD 30 GODINA: On je bik, a ja vaga, IMPULSIVAN JE! Hit pitanja i odgovori: Ko je romantičniji?

