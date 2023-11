"TOLIKO MI JE IŠLA NA ŽIVCE!" Bosanac otkrio detalje saradnje sa Bekutom, sve se desilo na snimanju PRVE PLOČE: Došla je NAPUCANA

Dragan Stojković Bosanac otkrio kako ga je pevačica Ana Bekuta jednom prilikom jako iznervirala.

Naime, sve se desilo na snimanju prve ploče kada mu je Bekuta puna sebe stavila do znanja koja će pesma biti hit.

- Ima jedna pesma koja je postala hit, a meni je Ana Bekuta toliko išla na živce kada je došla i rekla: „E, ovo je prava pesma!“. Bio sam nakrivo nasađen u tom trenutku i napravim uvod za pesmu, takozvani foršpil da ga ja sada ne znam odsvirati, samo da ga zakukuljim da ne postane hit. Obično biva „daj napravi taj uvod da svi mogu da odsviraju“ - ispričao je Bosanac, otkrivši da se radi o pesmi „Rano moja“, ogromnom hitu Ane Bekute.

Bosanac je, takođe, ispričao i na koji način radi u studiju, a koji je razlikuje od saradnje sa drugim kompozitorima.

- Jedna pesma jedan termin. To i danas radim. Ja produciram pesme onako kako bih ja voleo da pevam i mogu sve da otpevam samo u falsetu i uradim dobru pripremu. Pevač kada dođe u studio on je spreman. Ali počinje zamor. Sećam se kada smo snimali prvu ploču Bekuti, došla je „napucana“, ja kažem: „pusti je da otpeva celu ploču pa ćemo sutra nastaviti“. Kada je Ana završila i pitala da li smo završili, ja kažem: „Gotovo, za danas“. I posle smo snimali osam pesama osam dana - ispričao je on.

