PEVAČICA ZBOG SAŠE POPOVIĆA ZAVRŠILA U KREDITU! Ceo album bacila u KANTU: "Rekao mi je da ništa ne valja" Evo šta je TRAŽIO OD NJE

Maja Nikolić proslavila se devedesetih godina, a u jeku popularnosti imala je „okršaj“ sa Sašom Popovićem zbog kog je morala da podigne kredit.

Maja je istakla da je mišljenje Saše Popovića oduvek cenila, zato je zbog njega ceo jedan album dvehiljaditih godina bacila u kantu.

-Sale je bio jako strog. Moram da kažem da sam platila ogromnu cenu jednog albuma koji je radio Nino Ademov, tata Alena Ademova. Otišla sam kod Nina i rekla mu da mi napravi osam pesama za Grand i on to uradi, ja lepo platim. Posle odem kod Popovića i pustim mu taj album, a on mi kaže ‘Maki, možeš ti to mnogo bolje, ovo mi se ništa ne sviđa’. Samo sam rekla ‘Molim, pa ja sam to platila’, a on mi odgovorio da se njemu to ništa ne sviđa - prisetila se Maja i dodala da je teška srca morala ceo album da ostavi po strani i snimi novi.

-Ja krenem i za šest meseci ponovo platim CD. Pozajmim novac, podignem kredit i ponovo snimim album i vemenom shvatim da je Saša bio u pravu. Tih osam pesama mi sad stoje kući u fioci, nikad ih nisam objavila, jer sam i tada verovala Saši i njegovoj intuiciji. Objavila sam novih osam pesama od kojih je mega hit bila numera „Dragane“ i Sale je bio u pravu. Tražio je od mene maksimum i izvukao je - ispričala je Maja.

Pevačica je istakla da Sašu Popovića sa razlogom nazivaju estradnim magom.

- On je umetnik, da je u Holivudu bio bi zvezda. Od svih nas pevača izvlači maksimum, od nas uvek izvlači najbolje. On je bio mozak „Slatkog greha“, a posle i „Grand produkcije“ - istakla je Maja.

