GOCA TRŽAN PRESAVILA TABAK! Pevačica tužila Maju Nikolić: Preterala je, dosta je bilo! Štedela sam jer je majka, ali...

Maja Nikolić i Goca Tržan već duže vreme vode medijski rat, a on će sada epilog dobiti na sudu. Naime, kako je Goca otkrila, rešila je da podnese tužbu protiv Maje zbog uvreda koja joj je upućivala.

Kako je Goca objasnila, nju je advokat savetovao nekoliko puta da podnese tužbu, ali ona do sada nije htela.

- Ne znam, iskreno da ti kažem. Mislim da ovaj medijski prostor sa ljudima sa kojima sedim je ekstremno skup i nemam nameru da trošim na druge. Zahvaljujem se na načinu na koji priča o meni, jer to govori o njoj, ne o meni. Ne razumem čemu taj način. Ako imaš problem sa mnom, a ne pozoveš me da ga rešiš, onda nemaš problem sa mnom. Advokat me je 100 puta do sada zvao i rekao da je tužim, ja kažem majka je, to je Maja, e sad je stvarno dosta. I ja sam majka jedne devojčice i hoću da joj pokažem da niko ne može drvlje i kamenje na tebe, tako da je tužba podneta. Ja tužim nju! - rekla je Goca u "Amidži šou", pa dodala:

- Sve je prelilo čašu, preterala je sa rečnikom, sa svime. Ona je mene optužila za nešto što sam navodno uradila pre sedam godina, što nije tačno. Ja nisam izgovorila ništa ni za nju ni za njenu muziku. Ta pesma o kojoj ona priča, ja i dalje mislim da je lepa i to je to.

Podsetimo, Maja je neretko prozivala Gocu, a sve je počelo zbog toga što je, kako je Nikolićeva ispričala, njena koleginica, dok je bila u žiriju "Pinkovih zvezdica", rekla jednoj devojčici da ne peva Majinu pesmu jer je "glupa".

