GOCA TRŽAN OTVORENO O ĆERKI: MISLILA SAM DA ĆU DA SE UBIJEM! Progovorila o "tripu" Milice Pavlović, a Maju Nikolić ISPROZIVALA

Goca Tržan neretko peva u srpskoj prestonici, ali ovaj nastup je bio drugačiji. Naime, podršku joj je pružila njena ćerka Lena kojoj je ovo bio tek drugi put u životu da je došla na mamin nastup.

- Ona gleda da izbegava moje nastupe, jer ne voli da se slika i ne voli tu vrstu pažnje. Više voli kada smo negde zajedno da sam fokusirana na nju, a ne na ljude oko sebe.

foto: Kurir televizija

Sa ćerkom joj je sada mnogo lakše, ali kada je bila u ranom tinejdžerskom uzrastu nije bilo baš lako:

- Ona to sad već polako slaže i sad mi je mnogo lakše. Kad je imala 13 godina mislila sam da ću da se ubijem! Svako vreme je manje više isto. Nije razlika specijalna u vremenu nego je razlia što je danas sve mnogo teže sakriti. Dajem joj savete da bude kul, da nauči da prepoznaje prava prijateljstva i prave ljude. Ona je mnogo bolja od mene.

O izjavi Maje Nikolić da je Goca ljubomorna na nju i da nema dobar glas, ironično je rekla:

03:08 GOCA TRŽAN OTVORENO O ĆERKI: KAD JE IMALA 13 GODINA MISLILA SAM DA ĆU DA SE UBIJEM! Pomenula i Milicu Pavlović, a Maju ISPROZIVALA

- Da, ja sam čuvena kao takva osoba, a s obzirom na to da je Maja istinozborac ja ću se složiti sa njom.

A kada je reč o odnosu sa Milicom Pavlović situacije je sasvim suprotna nego sa Majom:

- Milica i ja imamo specijalnu vrstu konekcije. Ona je meni ispričala kako smo se mi upoznale. Ja sam znala da se to dogodilo, ali nisam znala da je to ona. Pevala sam npr. 2010 u Leskovcu i kada sam silazila sa bine jedna devojčica mi je prišla da se zagrli sa mnom. Ja sam tada skinula svoju narukvicu i poklonila joj. To je bila Milica Pavlović. Ona je u fazonu: Ja imam trip da si mi ti povukla nogu.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:56 Zbog ove pesme Goca Tržan da i poslednji dinar u kafani!