"MALICIOZNA JE ZLA I LJUBOMORNA" Maja Nikolić ponovo udarila na Gocu Tržan, a jedno joj NIKADA neće oprostiti: Uvek me je kopirala

Maja Nikolić žestoko je oplela po koleginici Goci Tržan, te je nazvala "malicioznom, lažljivom i ljubomornom."

- To je stara priča, nisam je isprozivala. Nikad u životu je nisam isprozivala, ma nikad intervju o Goci Tržan nisam dala - istakla je Maja na prvu loptu, a potom objasnila kako se dogodio sukob:

- Nikad je nisam uvredila i uredno smo se javljale jedna drugoj. Ja sam naivno mislila da ona mene gotivi jer ne volim ljude koji zabijaju nož u leđa. Da bi tokom „Pinkovih zvezdica“ detetu koje peva sto puta bolje od nje, i to dete je inače otpevalo moju pesmu „Odlazi“ koja je dobila 3 prve nagrade i koja ima džez ukrase na kraju i impozantnu tehniku, da bi Goca Tržan tom detetu rekla da su to bezveze pesme i da to ne treba da pevaju pesme Maje Nikolić- objasnila je pevačica, a potom dodala na koji način je kulminirao njihov verbalni sukob.

- Od tog momenta kad sam to čula i kad su mi javili novinari odmah sam rekla da ne verujem da je Goca to izjavila ali kad sam vratila emisiju shvatila sam da je maliciozna, zla i ljubomorna. Tada sam shvatila da moji stilisti i ljudi koji su mi govorili da je uvek bila ljubomorna na mene. Pogledajte unazad, kad god sam imala paž frizuru Goca ima paž, kad ja imam lokne kao Merlinka, Gocanisto, kad se ošišam na kratko i ona se ošiša na kratko. Uvek me je kopirala, ali nisam obraća pažnju jer mene njen lik i delo ne zanimaju.

