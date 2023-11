NOVI ESTRADNI RAT NA POMOLU? Goca se oglasila nakon izjave da ne želi da je pitaju za JK: Ne slušam je, ona će OPLESTI PO MENI

Pevačica Goca Tržan oglasila se nakon navoda u medijima da joj smeta kada je pitaju za Jelenu Karleušu.

Pevačica je ponovo istakla da muziku svoje koleginice ne sluša i da je od novih projekata ekscentrične muzičke zvezde videla samo spot za pesmu "Karli bič".

foto: Nemanja Nikolić

- Niste me pitali nikada ni za jedan album, zašto samo za njen?! Ima puno pevača koji nisu izbacili 10 godina nove pesme. Ima muzike koju ja ne slušam. Je l' ja nemam pravo na to? Vi to radite iz razloga što ako sada kažem nešto što se njoj neće dopasti, ona će verovatno da oplete po meni. Njene nove pesme nisam čula. Videla sam samo spot. Uopšte ne očekujem od mojih kolega da komentarišu moje numere i ne bih se naljutila ukoliko bi neko rekao nešto loše.

Gocu je potom otkrila da li bi snimila Jeleninu kompoziciju "Takita".

- Da hoću da snimam tako nešto, ja bih snimala. Ne vidim sebe u tome, to nisam ja. Nisam ja svetica, ali ja volim muziku i volim da pevam. Još uvek nisam postala reperka.

foto: Damir Dervišagić

Naposletku, Tržanova je otkrila i u kakvim je odnosima sa Karleušom.

- U odličnim smo odnosima. Naša deca su išla u istu školu. Nemam problem ni sa kim na estradi. Ko god ga ima, ima ga u glavi - kaže Goca Tržan.

kurir.rs/informer

