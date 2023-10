NAKON GNUSNOG VREĐANJA USLEDIO NEVIĐENI OBRT! Edita novim oglašavanjem bacila sve u rebus: Stvarno nemam ništa PROTIV JK...

Novi estradni rat između Jelene Karleuše i Edite Aradinović se sve više zahuktava i poprima nove razmere.

Sve je krenulo kada je Edita istakla da Karleušin albumi "nisu njena šoljica čaja", nakon čega se Jelena razočarala i istakla da nema snage da konstantno odgovara na napade koleginica, a ubrzo su isplivale i njihove privatne prepiske.

Nakon svih teških reči i prozivki koje su međusobno upućene, za medije se oglasila i Edita Aradinović :

- Stvarno ništa protiv Jelene nemam, ne znam šta ju je iznerviralo, samo sam rekla da mi se ne sviđa album i da je sve stvar ukusa - istakla je pevačica.

Podsetimo, Edita otkrila koji album je na nju ostavio najveći utisak.

- Biću opet diplomata, ali to su Aleksandra Prijović, Tea Tairović, Marija Šerifović i Devito - rekla je Edita, nakon čega je otkrila zašto se na toj listi ne nalaze Karleušini albumi, na čijoj promociji je bila.

- Not my cup of tea (Nije moja šoljica čaja) - rekla je Edita.

Nakon toga joj je Karleuša odgovorila, te tada podvukla da ne želi da ulazi u sukob s njom.

