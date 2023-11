NJU ILI VOLE ILI NE, KO JE ZAPRAVO DANICA CRNOGORČEVIĆ? Pravi haos svojim pesmama, hteli da je TUŽE, a decu izrodila ĐAKONU

Dejvis kup reprezentacija Srbije je na megdan Velikoj Britaniji izašla uz numeru "Veseli se srpski rode", a očigledno da su taktovi ove pesme zasmetali mnogima u regionu.

Usledili su pritisci na organizatore turnira od strane TS tzv. Kosova, nakon čega je video sa predstavljanja naše reprezentacije uz pomenutu numeru obrisani.

Naime, malo je poznato i to da su suprug đakon Ivan i Danica Crnogorčević stvorili pesmu „Veseli se, srpski rode”, koja je postala himna litija u Crnoj Gori, odnosno pobede srpske Sparte.

Danica je zapravo popadija i pevačica etno i duhovne muzike. U braku je sa suprugom đakonom Ivanom Crnogorčevićem i imaju četvoro dece, a za medije je izjavila kakav je život popadije iz njenog ugla. Ono što malo ljudi zna jeste da joj muž piše tekstove za pesme.

- Dan je sličan kao i svačiji drugi, isto svaki dan nosi nova dešavanja i nova iskušenja. Jedino što se razlikuje jeste to što svesno treba da predstavljamo crkvu u svakom momentu u javnosti i neke stvari se ne opraštaju iz ugla ljudi koji to posmatraju. Veliki je blagoslov biti u crkvi i služiti Bogu i narodu na taj način. Koliko je velika uloga sveštenika u društvu, toliko je značajna i uloga njegove supruge, popadije - izjavila je ona.

– Otkad smo stupili u bračnu zajednicu, živimo odvojeno. Uglavnom sami vodimo brigu o našoj deci, naravno, bake i deke su uvek tu da nam pripomognu - istakao je bračni par.

Danica je inače i jedna od omiljenih pevačica tenisera Novaka Đokovića koji je često u javnosti pevao pesmu "Veseli se srpski rode".

- Definitivno me najviše usrećuje kada vidim toliki broj dečice, počevši od beba pa do starijih, da svim srcem s ljubavlju pevaju i tu i ostale pesme tog žanra muzike. To je veliki uspeh što danas, kada je sistem vrednosti poremećen, imamo i jednu drugu stranu nasuprot tome. Moramo se zajedno i boriti, a tome je dosta doprineo naš Novak Đoković, koji je zapevao tu pesmu više puta i koji je na taj način otkrio svojoj publici šta voli da sluša. Preko njega je dosta stranaca čulo tu pesmu i sa oduševljenjem su ostavljali komentare. Preko te pesme su mladi više počeli da istražuju o našoj dubljoj kulturi i stvorili su realniju sliku o našem srpskom narodu, koji iza sebe ima veoma bogatu istoriju. Sada nam samo ostaje da i dalje sledimo taj put sa još lepih pesama koje vas očekuju, Bože zdravlja - kazala je Danica jednom prilikom za "Kurir".

Podsetimo, pevačica etno muzike Danica Crnogorčević je za Badnje veče nastupala u Podgorici pred mnoštvom građana. Ona je za ovaj praznik simbolično u repertoar uvrstila i himnu Crne Gore "Oj, svijetla majska zoro", tačnije verziju iz 1863. "Oj junaštva svjetla zoro", te se pisalo da su zbog toga hteli da je tuže i da je kazna iznosila čak 20.000 evra.

Iako nije bilo delova pesme u kojima bi ona uvredila crnogorski narod, očigledno je nekome zasmetalo što se pevačica odlučila da otpeva autentičnu verziju današnje himne "Oj svijetla majska zoro".

Socijaldemokrate Crne Gore su tim povodom pozivali nadležne organe da shodno Zakonu o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore kazne organizatora događaja, kao i fizičko lice koje je istu izvelo. Prema njihovim rečima, ovo je deo kontinuiranog delovanja u pravcu urušavanja državnog identiteta Crne Gore.

- Nažalost, svedoci smo kontinuiranog delovanja u pravcu urušavanja državnog identiteta Crne Gore i temeljnih vrednosti građanske, sekularne i antifašističke Crne Gore i ćutanja nadležnih organa na takve opasne svesno planirane pojave - zaključili su tada iz SD-a.

