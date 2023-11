"JEDNA ME UCENJUJE, DRUGA PLJAČKA" Mića Megatrend posle svih AFERA sa ženama: Bivšoj sam kupio stan od MILION, sad traži 800.000 €

Mića Jovanović, biznismen i vlasnik Megatrend univerziteta, progovorio je nakon što su u medijima isplivale informacije o tome da ga je vanbračna supruga A. V. pokrala, a dotakao se i teme o javnoj prodaji velepne vile na Senjaku koja je pala pod zaplenu izvrištelja zbog duga prema bivšoj supruzi Milici Đorđević.

- Milica Đorđević je na osnovnu jednog dokumenta koji sam ja potpisao, bio sam malo više ucenjen u stilu - ako hoćeš brz razvod potpiši ovo i završavamo. Ja u to vreme zaljubljen u ovu aktuelnu A.V. sa kojom opet isto imam probleme, rešim i potpišem da je obavezujući na tih 800.000 evra misleći da ona to nikada neće da potražuje. E šta se dešava posle, dešava se to da ona ulazi u vezu posle pete godina sa nekim sitnim kriminalcem koji ima krivične prijave od falsifikovanja dokumenata do oružane pljačke, koji je sada u bekstvu i ona je verovatno nagovorio da potražuje ovih 800.000 koje joj ne pripadaju jer sam ja njoj neposredno pre toga kupio stan divan na Dedinju od 200 kvadrata koji vredi milion. Pod njegovim nagovorom Milica je ušla u tu priču koja je potpuno van zakona jer to što potražuje ne posedujem ja nego Evroazijski centar za strateški menadžment, čiji je vlasnik jedan poznatiji čovek. Evroazijski centar sam ja prodao tom čoveku, zajedno sa tom kućom, tačno pre 13 ili 14 godina (pokazuje dokument). U sudu overen i vidi se da je plaćen porez. Javna licitacija je trebala da bude, ali do nje nije došlo jer su videli da ulaze u ozbiljan kriminal - izjavio je sagovornik.

Jovanović napominje da je takođe iškolovao i bivšu surpugu ali i njenog brata.

- Ona može svašta da uradi. Možda nije pristojno ali moram da napomenem da porodica mnogo znači, Milica je odrasla u jednoj lošoj sredini. Kada sam počeo da se viđam sa njom nije radila majka, brat, ona. Zaposlio sam i majku i brata, iškolovao na pilotskoj akademiji u Vršcu, kupio mu golfa da ne pričam šta sam sve radio. Ali ako vi gledate da vam se u kući događa kriminal kada tad morate da idete istim putem. Tako da mene ne bi čudilo da napravi drugu ujdurmu da se domogne nečeg drugog, ali mislim da u ovom trenutku to nije moguće jer ako se nekim čudom ovo aktivira zaprećena je jako duga kazna zatvora i za klijenta i za izvršitelja.

Mića Jovanović, iako se zbog žena često nalazio u centru skandala, te nema sreće u ljubavi, priznaje da je njegova prva supruga Biljana, koja mu je podarila sina, njegova najbolja drugarica.

- Imam i nemam, prva žena Boletova majka, Biljana divna žena i divne dane smo proveli, nikada problem oko razvoda. I sada mi je to možda najbolja drugarica, to je bila srećna ljubav, bilo je tu još par srećnih ali su to javne ličnosti pa da ne spominjem.

Jovanović napominje da mu je A.V ukrala poluge ali kako biznismen kaže on je i dalje voli.

- Ono što sam već rekao bio sam u Francuskoj, mislim da to nije njena ideja ali loše društvo od 2019. je rezultiralo tom pljačkom. Sada su stvari relativno mirne, krivična prijava iz policije je urađena istraga završena u tužilaštvu, sve ide svojim regularnim tokom. Voleo bih da se sve to završi da ona i ja budemo zadovoljni - rekao je Mića i otkrio da li mu je išta od, kako tvrdi, ukradenog vraćeno.

- Bilo je više pet poluga zlata, ništa nije vraćeno, nismo u komunikaciji niti sam ja to nešto lično tražio. Ona ima svog advokata mislim da je dobar i korektan, ja imam svog njih dvojica se dogovaraju ja sam spreman za svaki kompromis - rekao je i dodao da je i pored svega i dalje voli. Zanimalo nas je kako je i pored svog obezbeđenja, alarma, pasa koji čuvaju posed, A. V. uspela da iznese sve to.

- To su prilično teške poluge oko pet kilograma, međutim poverenje sam imao u nju maksimalno, nije mi padalo na pamet da može nešto takvo da se dogodi. Nekako je došla do videa od tog sefa. Imam 25 godina fizičko obezbeđenje 24 časa, i kamere. Bio sam malo opušteniji, svako bi bio ako provodite neko vreme sa nekim. Popustila je pažnja jer tu kuću nije ulazilo ni obezbeđenje, ona i ja smo samo imali ključ. Neko je gurnuo u sve to. Da nije priča tako jednostavna i ako krene da se razmotava mnogi likovi će da se pojave, za neke pretpostavljam - rekao je i dodao da je promenilo svuda u kući i vrata i brave.

- Promenio sam svuda vrata i brave. Tamo sada ne živim zbog ovih napada jer je glavna kuća bila napadnuta, pa su onda došli do zaključka da je prodata i vlasnik je neko drugi. Živim ovde u zgradi fakulteta, prostrano je. Ja prvo nemam porodicu sa kojom živim, sin ima svoju i živi na Dedinju...

Kako kaže Jovanović, nema ništa na svoje ime, sve je preneo na ime Megatrend univerziteta.

- Nemam ništa na svoje ime, sve je "Megatrendovo", sin ima kuću na svoje ime. Imam jedan lep auto, ali sam ga sklonio ako bi izvršitelj došao ja bih mu šapnuo, ali neka se javi može da namiri desetak posto.

Kako kaže, planira uskoro da ode u Francusku, a na pitanje da li će biti obazriviji u narednoj vezu odgovara:

- Ne znam šta ću da radim. Mislio sam da odem u Francusku da se odmorim od svega. Čovek se uči dok je živ, pao sam na teškom ispitu, tačnije na dva, treći put se ispisujem sa studija.

