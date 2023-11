RAT OKO VILE! Žena koju je Mića Megatrend optužio za krađu ponudila 120.000 evra za njegovu kuću, on moli prijatelje za POMOĆ

Vilu biznismena i vlasnika Megatrend univerziteta Miće Jovanovića, poznatijeg kao Mića Megatrend, koja je na javnoj prodaji, želi da kupi njegova bivša vanbračna supruga Ana Veselinović, koju je optužio da ga je opljačkala. Ona je ponudila, kako smo saznali, dosta manju cenu od procenjene vrednosti, tačnije 120.000 evra, iako u zvaničnom dokumentu stoji da nekretnina vredi 52.731.990 dinara što je oko 450.000 evra.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Biznismen, kao što je Kurir juče pisao, prema bivšoj zakonitoj supruzi Milici Đorđević ima sudsku obavezu da isplati dug od 800.000 evra na ime podele imovine nakon razvoda, a kako on to nije učinio, izvršitelji su mu pokucali na vrata i oduzeli vilu na Senjaku koja je sada na javnoj prodaji. Mi smo pozvali Anu Veselinovićeva koja je potvrdila naša saznanja. - Hvala vam što ste mi se obratili sa konkretnim pitanjem. Sledećeg četvrtka je licitacija kuće na Senjaku. Zainteresovana sam za kupovinu, ali sam zakasnila za depozit. Nadam se da će se to uspešno realizovati. Veliki pozdrav- napisala nam je u poruci Ana.

foto: Zorana Jevtić

Kako dalje saznajemo, Jovanović ne odustaje od svoje vile i traži način da ona ostane u njegovom vlasništvu. On moli imućni prijatelje da mu pomognu i kupe je za njega. - Sve što se dešava u ovom slučaju je jako komplikovano. Mića ne želi da ostane bez te nekretnine. Ima moćne prijatelej u zemlji i inostranstvu, naročito u Parizu koje moli da mu pomognu. Konkretno, od njih je tražio da oni plate nekretninu koja je trenutno na javnoj prodaji, a da je on kada finansiski bude ponovo stavbilan otkupi. Njegova želja je da je ostavi sinu u nasleđe, ali videćemo kako će se ovaj proces završiti - priča izvor blizak Jovanoviću. Podsetimo, Mića Megatrend je u jučerašnjem razgovoru sa našom ekipom rekao da su mutni poslovi u pitanju.

Ana Veselinović foto: Printskrin/Instagram

- Ne treba ništa da pišete pošto je cela stvar duboko u kriminalu! Ne prodaje se moja kuća, već kuća koja je od 2009. godine u vlasništvu Evroazijskog centra za strateški menadžment. Ni ja, a ni moja porodica nikada nismo živeli u toj kući. Radi se o organizovanom kriminalu, a u sprezi s mojom bivšom ženom Milicom, njenim advokatom Dejanom Časićem i izvršiteljem Nemanjom Protićem. Bolje je da dođete do mene da vidite dokumentaciju i da odložite pisanje za sutra - naveo je on. Njegova bivša supruga Milica već dva dana ne odgovara na naše pozive.

Ovo je Mića naveo u prijavi Ukrala mi je tri zlatne poluge i sat bivše žene od 45.000 evra Mić Megatrend početkom avgusta prijavio je bivšu devojku Anu Veselinović da ga je opljačkala i iz kuće odnela tri poluge zlata i sat koji je kupio bivšoj ženi! Naveo je da je reč o "roleksu" limitirane serije "daj end dejt", koji košta najmanje 45.000 evra. Mića je u prijavi opisao da je njegova partnerka krađu izvela tako što je 24. jula ušla u vilu u Istarskoj ulici, dok je on spavao i ukrala sat od crvenog zlata, a da je sledećeg dana, kada je on otputovao u inostranstvo ponovo ušla u kuću, otvorila sef i ukrala zlatne poluge. foto: Dado Đilas, Printscreen Ovu prijavu je kasnije istog dana povukao, ali je onda za medije objasnio da je posle povlačenja prijave, ponovo prijavio emotivnu partnerku s kojom je u vezi bio 10 godina.

Kurir.rs

00:59 U JAPANU SAM NAUČIO ŠTA JE MEDICINA Doktor Perišić u Pusti brigu otkrio: Kad uđem u operacionu salu slušam Lista i Betovena