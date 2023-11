TREPERI PUNE RAČUNE OD STRIMINGA U 2023! Džala i Buba zaradili MILION Є, Vojaž i Nući 700.000 Є, Senidah 171.000: Ovako ZGRĆU PARE

Pored Jutjuba, pevači, i to mahom oni mlađe generacije, veliki novac na godišnjem nivou zarađuju i od striming mreža za slušanje muzike, od kojih se posebno ističe Spotifaj, najveća svetska platforma za slušanje muzike po broju pretplatnika.

Kako se bliži kraj godine, te se svuda svode računi, pa i oni muzički, tako su i pojedini treperi na društvenim mrežama objavili koliko su imali strimova, tj. skidanja muzike, od početka 2023. godine, te se prostom računicom može zaključiti da su iznosi koje su zaradili ogromni.

Apsolutni rekorderi u našem regionu na platformi Spotifaj definitivno su Džala Brat i Buba Koreli. Ovaj dvojac na Spotifaju je imao čak 140 miliona, odnosno 128 miliona, što u novcu znači da su zaradili 490.000 i 450.000 evra, ako se ima u vidu da se za milion strimova zaradi 3.500 evra. Drugim rečima, bosanski reperi su u 2023. zaradili malo manje od milion evra (tačnije 940.000 evra), što je skoro duplo više nego prošle godine, kad su bili bogatiji za 572.000 evra. Njih dvojica su 2021. dobili "samo" 380.000.

Situacija na top-listi se nije promenila od prošle godine, pa se tako odmah iza Džale i Bube našao Mihajlo Veruović Vojaž sa 110 miliona strimova, od kojih je inkasirao negde oko 385.000 evra, naspram prošlogodišnjih 226.000 evra.

Njega u stopu prati njegov prijatelj i kolega Igor Panić Nući sa 93 miliona slušanja, od čega je u novčanik stavio 325.000 evra.

U top pet izvođača na platformi Spotifaj nalazi se i Senidah sa 49 miliona, od čega je zaradila 171.000 evra, što je 17.000 evra više nego lani.

Po brojkama koje je javno objavila, svoje bogatstvo najmanje je uvećala Nikolija Jovanović. Ona će od ove platforme inkasirati "samo" 73.000 evra, i to za 21 milion strimova.

Kad se na kraju sve ovo sabere, dolazi se do enormnog iznosa od 1.894.000 evra za godinu dana, i to samo od jedne platforme, ne računajući tu zaradu od Jutjuba, Dizera i ostalih.

Podsetimo, Spotifaj je u Srbiji dostupan od jula 2020. godine. Uz pretplatu, moguće je preuzimanje muzike i slušanje na bilo kom uređaju, i to sve bez reklama.

I Jelena Karleuša sumirala rezultate

Izabrali ste me za najslušanijeg umetnika na Spotifaju!

I Jelena Karleuša je sumirala godinu na izmaku što se tiče Spotifaja, pa je na Instagramu istakla da je ona najslušaniji artist u jugoistočnoj Evropi i da su njena dva nova albuma "Alfa" i "Omega" najomiljeniji albumi kod publike.

foto: Damir Dervišagić

- I evo je, posle svega! Po statistici muzičke platforme Spotifaj , izabrali ste me za najslušanijeg artista. Dok repostujem vaše storije koje masovno objavljujete, želim da vam kažem veliko i duboko hvala! Moj naklon! Dirnuta sam do suza! Hvala vam što ste prepoznali moj krvavi trud i rad, što ste to znali da nagradite i što ste me učinili najsrećnijom ženom! Moj život je muzika, a moja snaga ste upravo vi, moja verna publika, stara i nova - napisala je JK u objavi na Instagramu.