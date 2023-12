"MOJ OTAC JE UBIO ČOVEKA ZBOG DUGA" Ovako je Milan Stanković govorio o stravičnoj tragediji koja ga je zadesila: Rana ne zarasta

Milan Stanković postao je poznat javnosti tokom učešća u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a nakon toga gradio je uspešnu muzičku karijeru.

foto: Printscreen

Međutim, poslednjih godina povukao se sa javne scene, te se posvetio crkvi, a često boravi u jednom manastiru u Nevesinju, gde pomaže monasima.

Stanković je nekada svojim stajlingom privlačio veliku pažnju, a sada je potpuno promenio imidž, te je postio dugu kosu i bradu.

foto: Privatna Arhiva

Od trenutka kada je stekao popularnost, njegov privatni život bio je intrigantan publici koja je pratila njegov rad.

foto: Damir Dervišagić

- Imao sam samo pet meseci kada je moj otac otišao u zatvor. Zato ga se i ne sećam, ali kroz glavu mi prolaze slike iz poseta. Nikada nisam imao osećaj da imam tatu, već nekog teču koga sam povremeno viđao. Moj otac je zbog nekog duga ubio izvesnog čoveka sa kojim je radio u pekari. Posle pet i po godina saopštili su nam da je pao sa skele i poginuo, ali ne verujem u to. Mislim da se radi o krvnoj osveti - rekao je Stanković tada za domaće medije.

Milan se svojevremeno dotakao i nerazjašnjenih okolnosti pod kojima je njegov otac umro.

- Bolne priče postaju mnogo bolnije kada se o njima govori kroz medije. Ovde nije reč o misteriji, već o porodičnoj tragediji koja nije medijska poslastica nego rana. Ona nikad neće zarasti i najmanje što bih mogao da tražim jeste da ljudi ne kopaju po tome - rekao je Milan za magazin "Stori".

foto: Facebook

- Ima li smisla u nečijoj smrti tražiti dodatni odgovor? Za mene kao dete koje je kroz to prošlo, sasvim je dovoljan hendikep što sam rastao bez oca, i to znaju samo oni koji su bili u sličnoj situaciji. Nikada nisam imao nameru da pričam o tome, jer je to moja intimna bol. Neću ni sada da detaljišem na tu temu, ne zato što se u njoj krije bogzna kakva misterija, već zato što je to naprosto mnogo teško.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:04 Napustio manastir, evo gde se nalazi sad Milan Stanković