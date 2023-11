MILAN STANKOVIĆ ZBOG DUNJE ILIĆ DOBIJA PRETNJE! Promenio broj, niko nije znao gde je NESTAO: Evo šta se događa posle GEJ SKANDALA

Dunja Ilić, nekadašnja pevačica koja se sada predstavlja kao Ajla Begović, pre nekoliko dana je ušla u javni sukob sa kolegom Milanom Stankovićem, te je iznela čitav niz optužbi na njegov račun zbog kojih mu je ugrožena bezbednost.

Ona je takođe tom prilikom na svoj stori javno objavila i njegov broj telefona, zbog čega se Milan našao na meti brojnih pretnji i uvreda.

Kako saznajemo od izvora bliskom Stankoviću, on je zbog straha za svoju bezbednost odmah promenio broj telefona, ali je napustio Beograd, te se odmah uputio u inostranstvo, kako bi se sklonio od svega.

- Milanu su, čim je Dunja na storiju objavila njegov broj telefona, počele da stižu pretnje i gnusne uvrede. Svašta su mu pisali i najstrašnije ga vređali. On se prvo nije obazirao na to, ali onda su počeli i non-stop da ga zovu i da mu ostavljaju glasovne poruke. Njegov broj je postao viralan i na društvenim mrežama, pa je zbog toga za sat vremena imao preko 1.000 poruka i propuštenih poziva. Mislio je da će se to smiriti kroz nekoliko sati, ali nakon što je situacija postala dramatična, rešio je da promeni broj koji je godinama koristio i da se na neko vreme opet skloni iz Srbije, odakle je došao iz Grčke - priča naš izvor i dodaje:

- Svi su se zabrinuli za njega, pošto se nije javljao ni najbližima, pa je nastala prava panika gde se nalazi i da li je sve okej jer je Dunja baš žestoko udarila na njega. Kad je video da joj se javlja sve više ljudi i da ona to i dalje javno objavljuje, shvatio je da je vrag odneo šalu i da može da se nađe u ozbiljnom problemu. Čvrsto je rešio da joj javno ne odgovara na prozivke, što i ne čudi, budući da je poznato da privatni život čuva daleko od očiju javnosti nakon što se "opekao" zbog veze sa Radom Manojlović, o kojoj su mediji nadugo i naširoko pisali godinama. S obzirom da je upravo počeo Božićni post, ovo je bilo idealno vreme da se skloni od svega i posveti molitvama, dok se bura malo ne stiša - završava naš izvor.

Podsetimo, nakon što je Dunja optužila Milana za razne nedolične radnje, njene tvrdnje su izazvale veliku pažnju, ali i osudu javnosti, te su mnogi bili zatečeni ovakvim izlivom besa i optužbama. - Ako vam treba bilo kakva informacija o Milanu Stankoviću, p******** za koje imam dokaze da je razvlačio maloletnike po svom stanu, samo mi javite. Mogla sam od njega mnogo da zaradim, lik je mnogo grozan i može da ide u svaki manastir, odvratan je - napisala je pevačica na svom Instagram nalogu.

Međutim, Dunja se nije smirivala pa je nastavila da udara na kolegu i da izbacuje još prljavog veša.

- Evo sada njegov broj, kako privlači maloletnike nakaza jer fizički nikog ne bi privukao sigurno, ne kupa se po deset dana i smrdi mu iz usta na metar - napisala je Ilićeva.

Kurir.rs/Lj.S./A.P.

