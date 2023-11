"UZELA JE NOŽ I ISEKLA ME PO DESNOJ RUCI, JA SAM JE UGRIZLA" Dunja Ilić otkrila detalje okršaja sa majkom: Rekla mi je PROSTITUTKO

Kao bomba odjeknula je vest da je pevačica Dunja Ilić u toku svađe ujela svoju majku.

Tim povodom se i oglasila na Instagramu i otkrila detalje, a sada se i oglasila za domaće medije.

- Advokat mi je rekao da mami i bratu dam po dvadeset odsto nasledstva koje mi je otac ostavio i da ostatak ostavim sebi jer je to bila tatina želja. Kada sam joj to rekla, ona me je pogledala i rekla: Pi*** ti m*****, ku*** mala. Mene je to pogodilo, ja sam se zaletela na nju. Ona je otrčala u kuhinju uzela nož i isekla me po desnoj ruci, a ja sam nju ugrizla - rekla je Dunja za Blic dan.

Ovo inače, nije prvi put da Dunja bude u centru skandala, a o svojoj prošlosti je govorila otvoreno. Mlada je postala popularna, prva pesma “Bidermajrer”, koju je objavila 2009. godine, odmah je postala hit i onda su usledila tri albuma.

Njena porodica je bila veoma imućna, Dunja je pričala kako ima poslugu i vozače.

- Već sa 12 godina sam počela polako da pijem, da bi se to vremenom pretvorilo nekad i u celu bocu žestokog pića dnevno - priznala je Dunja u emisiji “Inspiracija danju - inspiracija noću”.

- Problem sa pićem je eskalirao kada sam imala 15 godina. Tada su se moji roditelji razvodili. Otac je bio u jednoj potpuno nezdravoj vezi, a majka se veoma teško nosila sa rastankom. Na kraju sam ja u tim godinama imala na raspolaganju celu kuću u kojoj sam živela sa dečkom koji je u to doba imao 20 godina. Imala sam vozače i poslugu. Nikada nisam išla u prodavnicu, tako da nisam znala ni cenu najobičnijih namirnica - ispričala je Dunja tada.

U jednom trenutku je njen otac bankrotirao, da bi kasnije zbog toga izvršio samoubistvo. Dunji je tata ostavio oproštajno pismo, ali ona te detalje nikada nije iznosila u javnost. Pogođena čitavom situacijom, pevačica odlazi u inostranstvo, i stavlja tačku na svoju karijeru.

Dunja se dugo borila sa porocima i depresijom, o čemu je javno govorila, a u septembru 2019. godine je digla ruku na sebe, kada je popila veliku količinu lekova i alkohola.

Bio je buran i njen ljubavni život, što je često delila sa pratiocima na Instagramu. Prvi put se verila pre nekoliko godina za jednog Rusa, da bi posle nekoliko sati u lajvu, ispričala da ju je ostavio i otišao kod bivše.

- Pozvala sam druga i on će mi pomoći. Neću da dižem ruku na sebe ili da se odajem piću. Svi znaju da sam se od toga lečila. Potrebno mi je samo da plačem. Ako se i vama desilo nešto slično, isplačite se i biće vam lakše. Jednog dana ću imati decu i biću srećna. Sigurna sam u to - rekla je Dunja u tom uključenju na Instagramu.

U septembru ove godine, pevačica je ponovo objavila lepe vesti, da je verena po drugi put, kao i da sa sadašnjim partnerom radi na bebi.

- Krenuli smo da radimo na maloj Aziji, nemam muško ime, pa mogu samo ovo da kažem. Ko hoće, nek čestita - napisala je Dunja, koja je tada na društvenoj mreži Instagram promenila prezime u Kukolj.

Nedugo zatim, Dunja je i ovu veridbu raskinula, a sada je u vezi sa dosta starijim gospodinom, kojeg naziva suprugom.

