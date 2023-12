ZA NJEGA MNOGI NE ZNAJU, A ŽIVA JE MUZIČKA LEGENDA! Emir Kusturica izjavio da od svake njegove pesme može da napravi FILM! (VIDEO)

U emisiji Puls Srbije gostovala je živa legenda narodne muzike, kompozitor, harmonikaš i pevač Slobodan Betulić Betula.

Kaže da je celog života negovao pravi narodni šumadijski stil:

foto: Kurir televizija

- Ja sam čuveni Gružanin koji sam opevao dušom Gružu i Šumadiju moju i dušom se borim da opstane ta naša pesma. Od kad sam počeo muzikom da se bavim i na RTS-u dok sam bio, pevao sam one prave pesme - rekao je Betula.

A onda je sa svojim kolegom kontrabasistom Cvrletom odsvirao i otpevao jednu takvu pesmu: "Po gradini mesečina ko dan"

Nakon sjajne izvedbe rekao je da nije tačno da se vreme menja već ljudi:

- Kažu: menja se vreme. Nije tačno. Vreme ostaje isto, samo se ljudi menjaju. Mi smo temperamentan narod. Imamo jako talentovaih ljudi. Estrada je primerena narodu. Kao što smo mi nikli posle Tozovca i Cuneta. Narod je danas pametniji. Bliži su informacijama nego što smo mi bili. Malo nas je ostalo takvih koji gajimo takvu vrstu muzike.

04:35 ZA NJEGA MNOGI NE ZNAJU, A ŽIVA JE MUZIČKA LEGENDA! Emir Kusturica izjavio da od svake njegove pesme može da napravi FILM!

A naš čuveni i svetski priznati reditelj rekao je da bi od svake njegove pesme mogao da napravi film:

- Mene i Cvrleta zovu na veselja pa nakite harmonikiku očas posla. Onda kad omladina izroksuje to posle ponoći onda dođu i kažu: Deda, ajde opet ti malo za dušu. To su pesme koje sam ja napisao. Inače Kusturica je rekao: Ja od svake Betuline pesme mogu film da napravim. To su pesme koje imaju sliku - rekao je Betula, a zatim sa Crvletom ponovo izveo jednu od svojih pesama.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:26 POTUKAO SAM SE SA DIREKTOROM RTS JER MI JE UZIMAO PARE! Betula o nastanku emisije Čaša vode na izvoru: Imao sam pušku