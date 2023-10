"ŽELELA SAM DA DONESEM SVET NA NAŠ TEREN" Dragana Mirković unela revoluciju u narodnu muziku, a sada šansu daje mladim plesačima!

Večeras je počeo spektakularni šou "Rame uz rame sa Draganom" na Kurir televiziji.

Muzička zvezda Dragana Mirković ekskluzivno za Kurir televiziju otvorila je vrata svog velelepnog dvorca i govorila o karijeri, novom projektu, takmičarima i želji da im ostvari san.

foto: Miomir Milić

- Ja sam Dragana Mirković, majka, supruga, prijatelj, estradni umetnik. Za mene kažu da sam zvezda, a ja za sebe kažem da sam samo žena koja mnogo voli muziku i svoju publiku. Kada ulazim u novi projekat osećam se kao da prvi put nešto radim, iako postojim već 40 godina i mnogo toga sam radila novog, neviđenog, viđenog, ali se uvek se trudim da se osećam kao da je prvi put jer tako postignem maksimum. To je ono što želim od svakog novog projekta. Da li ste spremni? Neko od mladih, talentovanih ljudi staće rame uz rame sa mnom u decembru na mom jubilarnom koncertu i napraviti korak ka velikoj sceni - izjavila je pevačica na početku prve epizode.

foto: Printscreen

Regionalna muzička zvezda otkrila je kako je došla na ideju da mladim talentovanim ljudima pruži šansu i pomogne im u napredovanju.

- Pružanje prilike mladim ljudima, otvaranje tih velikih vrata me usrećuje i ispunjava, prosto mislim da uvek treba da postoji neko ko može, a svi mi možemo koji smo učinili nešto u svojoj karijeri. Uživam u tome i želim da nekog usrećim da li je to iz školske klupe ili radnog mesta da se odjednom pojavi na velikoj sceni neočekivano i da pomisli da li je moguće da se ovo meni dogodilo. Mislim da je to divan osećaj - govori je Dragana.

foto: Printscreen

Folk zvezda se osvrnula i na sopstveni početak karijere i priznala čemu je oduvek stremila.

- Tokom svih ovih godina karijere pratila sam svetsku scenu, volela sam kako oni to rade, toliko ulaganja, uvek su se trudili da donesu nešto novo svojoj publici, to je za mene bio neki put kako i mi trebamo da radimo. Tada sam bila definitivno inovator od pesama, stajlinga, spotova, a o koncertima da ne pričam, po plesu koji sam unela u narodnu muziku. To je nešto što sam stvarno želela, bukvalno da donesem svet na naš teren. Meni je ples jako bitan u muzici, igrati i pevati je takva energija u kompletu da ne može da se postigne samo ako pevaš ili samo ako igraš. Pevati i plesati je nešto najlepše i najpotpuniji osećaj koji sam imala na sceni i zato sam to godinama radila i maksimalno uživala u tome.

Dragana je priznala i koje će kriterijumi prevagnuti kada je odabir novih plesača u pitanju.

- Da bi neko stao rame uz rame sa mnom mora da bude dobar u svakom smislu i kao čovek, a to ćemo videti kroz serijal, i kao profesionalac i kao timski igrač. Volim da imam ljude oko sebe koji su dragi, pozitivni, spremni na požrtvovanost kada je ekipa u pitanju. Meni je to kroz karijeru mnogo značilo. Moramo ih tome učiti, iako nisu u tom fazonu, zašto im ne pomoći da shvate koliko je timski rad bitan i koliko se više može postići timskim radom. Ja ću obraćati pažnju na izraz lica koji imaju, ne samo na brzinu, lepotu pokteta, tehniku, nego na izraz lica. Kada sam ja bila u svom poslu "profesionalna plesačica" moje koreografe Bebu i Jovanku je oduševljavalo to ne samo što brzo učim i izvedem pokret, već zato što donesem taj pokret, verovatno što sam pevač pa to imam dodatno u sebi pa sa izrazom licadonesem ako e to tuga, ako je sreća, radost... Meni to mnogo znači to je ono što publika da mora da poveruje. Kada se uradi taj pokret sa izrazom mora jako da veruje da je to to što im predstavljamo. Znam da ćemo imati takvu osobu - priča folk zvezda i dodaje:

foto: Printscreen

- U ovaj projekat ušla sam sa namerom da pružim priliku mladim, talentovanim ljudima, prvo da budu viđeni, čak i onima koji ne stanu rame uz rame sa mnom da imaju priliku da se negde pojave, da budu traženi, na neki način prepoznati da na neki način to bude njihova budućnost. To bih jako volela, da svako od njih ponaosob pronađe sebe zahvaljujući našem talent šou i da uživaju u plesu koji je definitivno za uživanje. Ja i dan danas uživam u plesu.

Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz Rame sa Draganom" emitovaće se svake subote i nedelje od 20 časova. Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara. Kako će izgledati njihova plesna borba i ko će zablistati i otvoriti put ka uspehu, pratite na Kurir televiziji subotom i nedeljom od 20 časova!

