Slobodan Betulić Betula, harmonikaš i pevač, gostovao je kod voditelja Ivana Gajića gde je otkrio kako je nastala najveća manifestacija izvornog narodnog stvaralaštva u Srbiji, "Čaša vode sa izvora".

Sve je počelo tako što je Slobodan Betulić Betula sredinom 80-ih počeo da traži "Novu nadu za estradu".

- Čaša vode sa izvora je bila preteča pameti u našoj državi. Mada pre toga sam radio "Tražimo novu nadu za estradu". Pa smo išli po šatorima i vašarima Božidar Nikolić, Doca Ivanković, Snežana Đurišić, Bane Đokić i ja. Napravimo audiciju pod šatorom na vašaru. Tu je u Smederevu pobedio otac Rade Manojlović, šofer. Dohvatio je mikrofon i pobedio sve sa 100 prema nula. Znaš kako peva čovek - rekao je Betula i dodao:

02:26 POTUKAO SAM SE SA DIREKTOROM RTS JER MI JE UZIMAO PARE! Betula o nastanku emisije Čaša vode na izvoru: Imao sam pušku

- Nikolić me je onda pozvao, zvao me je inače deda. Rekao je "deda, zovu me ovi, treba da se napravi emisija i treba mi jači naziv." Ja prošetam kraj neke njive gde sam kopao sa majkom i ocem u njivi nekada. Inače sam bio lovac i imao sam pušku. Došao sam pored izvora i setio se. Tada sam napisao "čaša vode sa izvora". Sutra sam zvao Nikolića i rekao da imam emisiju. Napravili smo ugovor sa RTS-om i jedino se tom emisijom predstavljala naša država u kulturi putem satelita. Međutim, pobio sam se sa jednim direktorom iz RTS-a, da ne pričam kojim, raskinemo ljubav i od tada više nikada nisam ušao u RTS. Uzimao mi je pare za emisiju, ali ajde što je on, nego smo mi trebali i njegovom pobratimo posle mesec dana da damo.

foto: Kurir televizija

Mnogi poznati izvođači koji su danas sinonim za srpsku muzičku scenu, poput Cece Ražnatović, Jelene Tomašević, Đanija, Rade Manojlović i Dragog Domića, započeli su svoje karijere upravo na "Čaši vode sa izvora", iako su tada bili relativno nepoznati.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:40 JA SAM OD CECE NAPRAVIO ZVEZDU, DOK JE JOŠ BILA DERIŠTANCE Betula: Pisao sam mu pesmu, a onda smo se potukli ZBOG NJE! (video)