KURIR DIREKTNO SA PARASTOSA BATI ŽIVOJINOVIĆU U KORAĆICI! Sin Miljko u suzama: Veoma sam potresen i to naročito iz JEDNOG RAZLOGA!

Direktno iz Koraćice, rodnog mesta legendarnog glumca Velimira Bate Živojinovića u emisiju Puls Srbije uključila se novinarka Kurira Teodora Borozan povodom prenosa posmrtnih ostataka velikog glumca u ovo naselje:

- Parastos je završen pre nekoliko minuta. Njega je održao vladika Jovan Šumadijski i od danas legendarni glumac Velimir Bata Živojinović počivaće kraj svoje supruge u Koračici, u porti crkve Sveta Trojca. Među prisutnima bio je potpredsednik vlade Ivica Dačić, glumac Miša Dragičević, kao i veliki broj meštana Koraćice, a novinarske i televizijske ekipe nisu izostale. Naravno, kada je reč o Batinoj porodici, tu je bio naslednik Miljko Živojinović sa svojom ćerkom Dinom, dok je Batina naslednica Jelena morala da preskoči ovaj događaj zbog poslovnih obaveza.

A evo šta je u razgovoru sa Teodorom Borozan izjavio sin glumca:

- Mi smo danas ispunili zavet naših roditelja. Oni su od danas zajedno zauvek do večnosti, odnosno do Vaskrsa, kao što je rekao vladika Jovan Šumadijski. I ovo je jedno veliko, veliko uzbuđenje, jedan veliki dan za nas i celu našu porodicu. Ja sam ovih dana bio jako uzbuđen zbog toga što sam morao da završim tu administraciju oko ekshumacije i oko očevog premeštaja, međutim danas je to uzbuđenje dostiglo vrhunac zato što je u nekom, kako da kažem, našem pravoslavnom, tradicionalnom običaju održan jedan predivan pomen i zbog toga sam još uzbuđen i posebno sam uzbuđen zato što je vladika Jovan Šumadijski toliko toplo, divno govorio.

Da bude sahranjen pored supruge u Koraćici bila je poslednja želja Bate Živojinovića:

- Za one koji ne znaju, ovo je bila Batina poslednja želja koja je zapravo trebala da se realizuje još 2020. godine, međutim zbog koronavirusa je odložena. To je nešto logično da on bude baš ovde na ovom mestu gde je njegov deda Velimir poklonio ovu zemlju na kojoj stojimo kako bi se napravila ova crkva. Nas deli jedno fudbalsko igralište praktično od naše kuće koja se nalazi sa druge strane. Tako da oni odavde gledaju tačno na svoju kuću pa sve tamo dalje na istok do Jerusalima. Naravno da bi bio srećan i naravno da su to neke porodične dužnosti i obaveze koje smo moja sestra i ja konačno realizovali.

Iako je govorio smireno i staloženo na licu Živojinovića bile su primetne suze:

- Mi smo tako vaspitani da muškarci moraju da budu čvrsti. Mi sami znamo kako nam je. Mislio sam da se te suze ne naziru, ali eto izgleda da ste dobar psiholog. Vrlo je potresno pre svega zbog toga što ja nisam prisustvovao očevoj sahrani, bio sam na majčinoj sahrani isto u ovoj crkvi ovde, ali danas je to za mene praktično Batina sahrana i zahvaljujem se ovom prilikom svim divnim ljudima koji su pomogli da se ovo realizuje, pre svega Puniši Jasenijeviću koji je napravio ovaj divni nadgrobni spomenik, koji je inače urađen po nacrtu Mileta, Milenka Jeremića, našeg jednog od najpoznatijih i najvećih scenografa čije je prvi film bio "Valter brani Sarajevo".

