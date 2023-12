ACO PEJOVIĆ I PRIJA IZAZVALI DELIRIJUM U ZAGREBU: Aleksandra se obratila kumu nasred bine, pevač odgovorom RASPLAKAO PUBLIKU

Prvi koncert od pet u nizu koji će odžati u Zagrebu, Aleksandra Prijović započela je pesmom "Za nas kasno je".

foto: Nenad Kostić, Ana Paunković, Damir Dervišagić

Na prvim taktovima pesme publika je vrištala i pala u trans. Njen kum i kolega Aco Pejović jedan je od prvih koji je stigao u arenu, a večeras je jedan od gostiju iznenađenja.

foto: Kurir

Pojavljivanje kumova na bini je proteklo jako emotivno a Aleksandra je otkrila da je pevač iako bolestan, došao da joj se pridruži na bini.

00:13 Delirijum u publici

- Iako si bolestan došao si da me ispoštuješ. To ti nikada neću zaboraviti. Hvala ti - rekla je pevačica a Aco je na to odgovorio:

- Hvala tebi što postojiš.

foto: Kurir

Publika je ovacijama i vrištanjem pozdravila razgovor kumova a mnogima su bile oči pune suza.

Kurir.rs/L.M./A.P.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

00:53 Aleksandra Prijović se nikad emotivnijim govorom obratila publici u Zagrebu