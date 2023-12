TRAGEDIJA PREKINULA BLISKOST BRAĆE! Isplivao snimak Džamba i Džeja od pre 30 godina

Džej Ramadanovski preminuo je 6. decembra 2021. godine, a od tada, naročito od kada je počelo snimanje filma "Nedelja", u javnosti isplivavaju manje poznati detalji, fotografije i snimci iz pevačevog života.

Na društvenim mrežama poslednjih dana kruži video sa jedne zabave na kojoj je Džej nastupao, a na kojoj je gost bio njegov brat od tetke Iso Lero Džamba. Tek nekoliko fotografija i kratkih zapisa postoji o pevaču i najpoznatijem, kako su ga zvali, dorćolskom donu. Jedna od njih je sa zabave gde su zajedno bili. Na snimku se vidi kako Džamba prilazi Džeju i čvrsto ga zagrli i poljubi. Da se braća vole u to vreme svi su znali. Štaviše, Džamba je za Džeja napisao hit baladu "Uspeo sam u životu"

- Džamba je moj brat. O tom čoveku bih 20 knjiga mogao da napišem. To je ljudina, kralj i mnogo dobar čovek. Njegov život je za film. Slavlja koja je on organizovao su bila najbolja veselja u to vreme - rekao je jednom prilikom Džej. Iso Lero Džamba je nestao 23. septembra 1992. godine i od tada se smatra mrtvim iako njegovo telo nikada nije pronađeno. Poslednji put viđen je tog dana u ranim jutarnjim časovima na uglu Kneza Miloša i Kralja Milana, posle tuče na šestom spratu Beograđanke. Kobnog jutra Iso je navodno pripit došao u kockarnicu.

Za njega i danas Dorćolci kažu da je bio veliki gospodin, kavaljer i mangup. Lj. S.

