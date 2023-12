"VOLEO BIH DA ME LJUDI NE OSUĐUJU" Darko Lazić otkrio šta je prvo što je uradio nakon buđenja iz KOME, otvorio dušu, OTKRIO SVE

Darko Lazić pre pet godina jedva je izvukao živu glavu kada je doživeo saobraćajnu nezgodu. On je nedeljama bio u bolnici gde su mu se borili za život, a nakon što se probudio iz kome, nastavio je lečenje u banji.

- Retko pominjem taj period mog života. Kada sam se probudio posle kome, nisam znao gde sam i šta se desilo. Kada su mi objasnili...Prvo sam pomislio na Lorenu, nakon toga na majku i oca...Tek kada sam izašao iz bolnice i otišao u banju na oporavak, tek tada sam shvatio koliko sam bio ugrožen. Srušio mi se ceo svet... Nisam mogao ni na noge... Nisam znao šta ako ostanem nepokretan. Psihički sam bio loše. Plašio sam se šta ću sada - rekao je Darko pa dodao:

- Tada sam onda , u kolicima shvatio koliko je život vredan... Ja sam samo sebi rekao da moram da ustanem, da živim zbog svoje porodice, zbog publike... Iako me ljudi osuđuju, da sam poročan, da sam ovakav ili onakav, ja sam samo čovek! Voleo bi da me ljudi gledaju malo drugačije. Svi imamo greške. Nikome nisam naudio, osim samo sebi. Nikome ne bi poželeo da proživi ono što sam ja. Takav sam kakav sam. Meni se tako desilo... Bog me spasio.

- I dalje želim da uveseljavam ljude... Od svoje 13 godine sam ušao u kafanu... Sav taj stres, upadneš u mašineriju, ponese te slava, novac... Ono što sam proživeo za 32 godine, neko nije za ceo život! Uvek sam govorio ljudima, posebno onim sličnim meni, da spustne ručnu, da uspore, da ne dožive to što sam ja - rekao je Darko za "Prmeijeru Vikend Specijal", pa poručio:

- Samo treba sebe voleti, ceniti sebe... ako ne ceniš i ne voliš sebe, nećeš ni druge, verujte mi!

