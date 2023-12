"VREME JE ZA BEBU" Darko i Katarina o braku, odnosu i svađama, zbog ovoga skoro svakodnevno imaju PROBLEM: Neću to da radim!

Darko Lazić i njegova izabranica Katarina u avgustu ove godine zakleli su se na večnu ljubav i napravili veliku svadbu o kojoj se i dalje priča.

foto: Petar Aleksić

Kako kažu u poslednje vreme dogodilo im se dosta lepih, ali i onih manje lepih stvari, ali, kako i sami kažu, ovaj period će im svakako ostati upamćen po sklapanju braka i zajedničkom životu.

- Definitivno je naše venčanje nešto što je obeležilo ovu godinu. Naravno, obeležiće i mnogo više od godine - rekla je Kaća, dok se Darko našalio na svoj račun:

- Jedino ako se ponovo ne razvedem do Nove godine, pa oženim ponovo. Ja sam u proteklom periodu dosta radio, ali eto, ostvario sam želju koju sam čekao sve ove godine. Oduvek sam maštao o tome da napravim svadbu jer sam pevao na silnim svadbama, a nikako da napravim svoju. To je za mene zaista poseban doživljaj, a ako me pitate za lični uspeh, ja se od moje supruge ne razdvajam. Sve što radimo, radimo zajedno i sve zajedno obeležavamo.

foto: ATAImages/Antonio Ahel

Ipak, nismo mogli da ne spomenemo i drugu stranu ploče. Darko je u ovoj godini doživeo saobraćajnu nezgodu, a javnost je njegovo ponašanje nazivala bahatim i skandaloznim jer je vozio pod zabranom.

- Javnost priča svašta o meni godinama. Ništa me više ne čudi, samo još čekam da krene da se priča da sam trudan, samo još to o meni nisu rekli - odgovorio je on u svom stilu, a nas je zanimalo da li se i Katarina navikla da bude deo javnosti:

- Uklopila sam se. Više se ne nerviram ni oko čega što čujem o Darku ili o nama. Zapravo, ne mogu da kažem da sam se pre nervirala, ali je znalo da me iznenadi, a sada se više ni ne obazirem. Odjednom su moje ime, moja porodica i prijatelji, naravno pored Darka, postali interesantni javnosti. Odjednom slava, ali pre nego što sam se pomirila sa Darkom sam dosta razmislila o svemu tome, tako da sam ušla spremna u to.

foto: Printskrin/Instagram

Na pitanje da li postoji neka stvar koja bi mogla da ih iznenadi nakon svega, odgovorili su tajanstveno:

- Možda nešto iznenadi vas. Očekujte neočekivano.

Darko i Katarina ne kriju koliko su srećni i zaljubljeni kao i prvog dana, te su otkrili da bi voleli da se ostvare u ulozi roditelja.

- Ako Bog da, to se ne planira, ali bismo baš voleli - priznao je Darko i dodao:

foto: ATAImages/Antonio Ahel

- Generalno ne planiramo ništa, puštamo da život sve vodi svojim tokom onako kako treba. Kad god sam u životu nešto planirao, to nije ispalo kako treba.

Lazić je čist primer da ljubavni život ne mora da ispašta zbog karijere, a nas je zanimalo da li je Katarina odlučila da se u budućnosti posveti poslovnim obavezama ili kućnim poslovima.

- Ja sam sve u jednom. Kućni poslovi ne predstavljaju tabu za mene. To je svakodnevnica, kao što ujutru kada ustanem operem zube, tako mi je normalno i da skuvam ručak, ali isto to mislim i za poslovne obaveze. Ne pravim pompu oko toga niti mislim da moraju da se razdvajaju. Po meni je to sasvim normalno da imaš oba dela u životu.

Ipak, kada su u pitanju kućni poslovi Kaća nema posebnu pomoć sa Darkove strane, te su nam otkrili da je to njihova jedina, ali večita svađa. Ko kuva ručak, a ko baca smeće?

foto: Petar Aleksić

- Ne! Gde ste spomenuli baš bacanje đubreta?! Ja to najviše mrzim. Češće spremam ručak nego što bacam đubre. To mi je lagano, a ovo mi je najgore, pogotovo kad se spremim, istuširam, lepo obučem i ona mi kaže: „Ponesi smeće.“ Ne! Sve može, ali to – ne! Ne pada mi na pamet, još mi, kao i svaka žena verovatno, spremi kesu koju treba da bacim, ali joj kažem: „Ne dolazi u obzir. Neka ostane u hodniku! Neću! Ne diram smeće!“ Taman kad lepo stavim parfem i namažem kremicu, vidim okačenu kesu sa smećem na kvaki od vrata. To nam je jedina i najveća svađa koju imamo- priznao je pevač.

