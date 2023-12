VELIKI INTERVJU SEKE ALEKSIĆ! Pevačica progovorila o privatnom životu, estradi, planovima: Jednom rečenicom je ŠOKIRALA

Seka Aleksić uveliko je počela sa pripremama za doček Nove 2024. godine, gde će zabavljati beogradsku publiku u jednom luksuznom hotelu.

U razgovoru sa pevačicom, pričala nam je o privatnom životu i planovima, a na samom početku nam je priznala kakva joj je bila odlazeća godina i da li je imala neostvarenih želja.

foto: Ata images

- Za mene je ova godina bila radna, ništa se spektakularno nije desilo. Bila je dobra, jako sam srećna. Bitno je da nema ništa negativno što bih volela da zaboravim. Uplovila sam u modni svet, radim na novom albumu. Sve je bilo kako sam planirala. Nemam neostvarene želje, ne želim nešto preterano, sve što sam poželela se i ostvarilo - rekla nam je Seka.

I ove godine za doček pevaš u Beogradu. Da li se plašiš konkurencije?

- Svake godine najveće zvezde nastupaju u Beogradu. Ovaj grad je centar svega, ne plašim se konkurencije. Ovde ima mesta za svakog. Nikad se nisam plašila.

Imaš li neki posebni ritual za doček. Kažu da crvene gaćice donose sreću.

- Nemam rituale, ne nosim crvene gaće, idem bez gaća. Meni je bitno da lepo izgledam i da nosim udobnu haljinu. A ako to nije slučaj, ne ometa mi nastup.

Kako teku pripreme za novi album? Svi se žale na krizu autorstva.

- Da. Problem su tekstovi i autori, nema toliko dobrih pesama. Završila bih album još davno da sam mogla da sklopim sve. Planiram da ga izdam u aprilu, a možda se to i produži. Pevač sam koji radi već 20 godina, i neko ko toliko traje, mora da ima album na svake dve do tri godine. Individualno je da li se isplati, ali ako ste vredni i ulažete, uvek se vrati. Meni fali to da snimam nove pesme, nove spotove, uželela sam se toga.

foto: Ata images

Mnogi se danas smatraju zvezdama a imaju samo jedan hit. Šta ti misliš o tome?

- Ne znam kome je dovoljno da se pojavi sa jednom pesmom i bude zvezda. Moramo da razdvojimo prave zvezde i tabloidne. Tabloidne zvezde znamo ko su, šta su i kako dolaze do toga. Jedan Zdravko Čolić nikada neće izdati samo jedan singl, pa nestati na 15 godina. Ljudi koji žele da postanu zvezde rade na albumima i spotovima.

Ove godine mnoge tvoje koleginice su izdali albume. Koji se tebi najviše dopao?

- Dopada mi se album Tee Tairović, to mi je najpribližnije. Poštujem svakog kolegu koji se trudi i ulaže, to je za svaku pohvalu.

Postoji li neka pesma koju si odbila a da je kasnije postala hit?

- Bilo je pesama koje su izdate i prošle su onako kako sam mislila da će proći i zato ih nisam uzela. Mogla bih do sutra da ti nabrajam one koje sam mislila da će biti hit. Poznata sam po tome da uglavnom omašim. Obično ono što se meni emotivno dopadne, dopadne se samo meni. Nisu mi sve pesme hitovi. To je stvar koju niko ne može da vam garantuje. Sada kada bih znala da će neka pesma biti mega hit, ne bih pitala koliko košta. To se spontano dogodi.

foto: Ata images

Da li si se posle toliko godina karijere umorila od putovanja i nespavanja?

- Ništa mi ne pada teško. Kukam kada ne putujem. Naviknuta sam na to. Svakog vikenda sam u avionu i kada imam pauzu posle Nove godine, bude mi čudno. Ako ne radim, mislim da nešto nije u redu. Vredna sam, najteže je odabrati pesme i stajati iza njih. Sve drugo je veoma lako.

Hoće li ti sinovi praviti društvo u najluđoj noći i šta su poželeli od Deda Mraza?

- Ne bih volela da mi deca budu na nastupu, mnogo su vezani za mene i ne bih mogla da pevam od njih. Mali su i nije im tu mesto. U devet sati su uveliko u krevetu. Jedino kada bude koncert na otvorenom. Svesni su da radim za doček, nisu izrazili želju da idu sa mnom. Baš sam bila srećna ranije kada su dolazili, nemirni su jako, samo sam brinula da ne padnu negde. Obojica su izrazili šta žele da dobiju od Deda Mraza. Jakov je poželeo neku sliku, a Jovan pušku. Jakov je imao mnogo želja, ali to su sve neke male sitne stvari. Skromni su bili. Za Novu godinu sve ispunjavam. Moja deca su dobra. Naravno da mora i po zasluzi, ako nešto nisu zaslužili, ako su napravili nešto što nije u redu, svakako da su kažnjeni. Tako treba da odrastaju, tako sam i ja vaspitavana. Moraju da znaju šta može, a šta ne. Nikako da ne mogu da imaju sve.

Godinama si u braku sa Veljkom. Postoji li nešto oko čega se svađate i što ti smeta kod njega?

- Kroz brak me nervira kašnjenje kojem je Veljko sklon. Navikla sam se, to sam prihvatila, znam da ne mogu da ga menjam. Veljka nervira moja brzopletost. Generalno kroz život sam takva, to mi ljudi oko mene zameraju. U poslednje vreme sam mirna i nema brige.

foto: Nenad Kostić

