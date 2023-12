ANA ĆURČIĆ I IVAN MARINKOVIĆ STIGLI NA SUD! Tokom leta žestoko ratovali, pljuštale uvrede, sad će se suočiti oči u oči!

Ana Ćurčić i Ivan Marinković danas imaju zakazano suočavanje na sudu. Naime, njih dvoje su tokom celog leta žestoko ratovali zbog čega je Ćurčićeva odlučila da pokrene tužbu i sa Marinkovićem se obračuna na ovaj način.

foto: Pritnscreen/Instagram

Ona se danas prva pojavila ispred suda u Katanićevoj, što je mnoge iznenadilo, jer prethodnog puta nije bila na saslušanju, već se pojavio samo Marinković. Ana je bila u pratnji ženske osobe, a mnogi su primetili da jako lepo izgleda i da je došla dobro raspoložena.

Nakon Ane vrlo brzo stigao je i Ivan.

Podsetimo, prošlog septembra Ana je tužila Ivana Marinkovića, a osim nje, tužbu protiv njega podnela je i Zorica Marković.

foto: Kurir televizija

- Zamisli, pročitaš navode tužbe Ane K****ć za mene... Kaže ovako: "Rekao mi je:"Marš u p***u materinu, kockarko i narkomanko"", i kaže to potvrđuje priloženi snimak?! Hahaha, klošarko raspala, pa ti u tom snimku to sve meni kažeš prva! Glupačo, je l' stvarno misliš da će neki sudija da me kazni za iste reči? - poručio je Marinković i dodao:

- Da te naučim, za neadekvatne tužbe obično sud naloži da podnosilac tužbe plati tuženom, veruj mi, imam iskustva. Još jedna u nizu grešaka gospođe K****'! Posetite Jutjub i snimak:"Skandalozno, Ana K****ć krenula na Ivana tokom reklama" - napisao je Ivan tada na Instagramu.

Osim Ivana, Ana Ćurčić podnela je tužbu i protiv Milene Kačavende.

Kurir/Alo

Bonus video:

02:33 EVO ZAŠTO JE IVAN MARINKOVIĆ DOBIO TUŽBU I ZABRANU PRILASKA! Zorica Marković iskreno: Preterao je, bila sam na Aninoj strani