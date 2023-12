"JA SAM DEČKO, ALI HVALA" Oglasio se Božidar kome pišu da je prava LEPOTICA, slika sa Prijom izazvala haos, evo čime se bavi

Mlada muzička zvezda Aleksandra Prijović napravila je pravi spektakl na koncertima u Zagrebu, nakon čega je ispoštovala svoje fanove i slikala se sa njima, a fotka sa Božom Kraljem posebno je privukla pažnju.

Naime, dok su svi gledali u "atraktivnu brinetu" na fotki sa Aleksandrom koja je osvanula na društvenim mrežama, ispostavilo se da je osoba pored nje muškarac Božidar Pavlić, poznatiji pod pseudonimu Božo Kralj.

Boža svi znaju u sveti poznatih, a mnogim javnim ličnostima je lični frizer.

Božidar se oglasio na svom Instagram profilu nakon što je zbog objave sa folkerkom dospeo u žižu javnosti, očigledno zasut raznim komentarima zbog nesvakidašnjeg fizičkog izgleda.

- Ja sam DEČKO, ljudi, ali hvala na komplimentima... - napisao je Božidar, pošto ljudima očigledno i dalje nije najjasnije da je reč o muškarcu.

Božidar je hrvatski frizer i odnedavno pevač koji sarađuje sa poznatim Hrvaticama kao što su dizajnerka Matija Vuica, pevačica Hana Mašić, manekenka i model Tina Mustapić.

On je jednom prilikom otkrio da li mu se dešava da ljudi pogreše njegov pol zbog izgleda i kako reaguje u tim situacijama.

- Naravno, često me na primer u klubovima zamene za ženu. Ja im onda kažem da sam dečko i sve bude ok, čak mi kažu: "care" ili me počaste pićem. Zapravo nisam nikad doživeo neko neugodno iskustvo u toj situaciji. Ja sam se već navikao, nije mi bedak. Jedino što me svi pitaju kako da mi se obraćaju, u ženskom ili muškom rodu, ja uvek kažem u muškom zato što sam ja muškarac i to je to. Nikada nisam razmišljao o tome da promenim pol i u svojoj koži se osećam izvrsno - rekao je za hrvatski "Story".

