SVI SE PITAJU KO JE ATRAKTIVNA BRINETA U PRIJINOM ZAGRLJAJU! Izgledom ostavlja bez teksta, a zove se BOŽO! (FOTO)

Nakon održanog koncerta Aleksandra Prijović se fotografisala sa fanovima, a jedna fotografija posebno je privukla pažnju.

Jedna objava postala je hit na mrežama, a radi se o, naizgled, izuzetno atraktivnoj brineti koja pozira s Aleksandrom.

Međutim, to nije devojka, već muškarac koji se zove Božidar Pavlić, poznat i kao Božo Kralj.

Reč je o hrvatskom frizeru i odnedavno pevaču koji sarađuje sa poznatim Hrvaticama kao što su dizajnerka Matija Vuica, pevačica Hana Mašić, manekenka i model Tina Mustapić.

On je jednom prilikom izjavio da mu se u najvećem broju javljaju oženjeni muškarci.

- Ne znam što ih toliko pali kod mene, ali najviše mi se javljaju upravo oženjeni muškarci, sanjare o noći provedenom sa mnom, mogu zaključiti da je to zbog mog atraktivnog izgleda, ali iskreno mi je žao njihovih žena - rekao je Božidar, pisao je Jutarnji list.

Pre više od godinu dana priznao je da je u vezi čitavu deceniju, te da su mu partner i porodica iskrena podrška i oslonac.

- Pojedini mediji me ne žele puštati pod izlikom da se ne uklapam u njihov program. Mislim da je tu problem taj što moje pesme imaju onako malo srpski štih, a takođe to ima veze i sa mnom i s mojim izgledom, jednako kao i sa seksualnom orijentacijom, ali promeni će se to sve jer ja odustati neću - istakao je jednom prilikom, pisao je hrvatski Story.

Božidar se oseća kao muškarac, a neguje ženstveni izgled.

- To je zato što volim androgeni izgled, volim negovanu kožu i kosu, obožavam šminku, mislim da je to sve deo života i da uopšte ne bi trebalo da postaje neke predrasude prema tome jer odeća i svi kozmetički preparati apsolutno mogu biti uniseks. Ja sam muškarac iz budućnosti - kazao je na tu temu.

Na pitanje da li mu se desi da ga neko nekada zameni za ženu i kako reaguje, kazao je:

- Naravno, često me na primer u klubovima zamene za ženu. Ja im onda kažem da sam dečko i sve bude ok, čak mi kažu: "care" ili me počaste pićem. Zapravo nisam nikad doživeo neko neugodno iskustvo u toj situaciji. Ja sam se već navikao, nije mi bedak. Jedino što me svi pitaju kako da mi se obraćaju, u ženskom ili muškom rodu, ja uvek kažem u muškom zato što sam ja muškarac i to je to. Nikada nisam razmišljao o tome da promenim pol i u svojoj koži se osećam izvrsno.

