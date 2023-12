HUSA DOŠAO NA GROB LEGENDARNOM PEVAČU! Odao počast Džeju Ramadanovskom, a evo skim je delio tugu (FOTO)

Pevač Džej Ramadanovski preminuo je na današnji dan pre tačno tri godine. U Aleji zaslužnih građana na Novom groblju pojavili su se najbliži članovi porodice, kolege sa estrade kao i poštovaci njegove muzike.

Na njegov grob pristigla je ćerka Marija koja se i preko društvene mreže Instagram ranije oglasila i istakla da je to za nju najbolniji datum i tri godine kasnije, majka Neda a ubrzo zatim pojavio se i Husein Alijević poznatiji kao Husa koji tumači Džeja u filmu "Nedelja".

U pratnji sa Husom došla je njegova supruga Andrea Došen, koja je podjenako bila potištena te se nije odvajala od svog muža.

Podsetimo, Husa je otkrio kako je došlo do saradnje i uloge u filmu "Nedelja".

- Znao sam čim sam video da me zove kasting menadžer znao zašto me zove. Celog života su me poredili sa njim pa čak i na ulici kada me vide kažu: "Evo ga Džej". Što se tiče glumaćkog zadatka, bio je veliki izazov jer nikada nisam bio na filmu. Čim sam ušao u tu priču, maksimalno sam se posvetio i zaključao sve druge poslove.

