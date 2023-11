"SA DŽEJEM SMO IMALI VATRENO KRŠTENJE " Husa o prvim koracima na estradi, a evo kako je dobio ulogu u filmu NEDELJA

Husein Alijević poznatiji kao Husa Bit Strit tumači glavu ulogu u filmu "Nedelja" koji je snimljen po motivima života legendarnog Džeja Ramadanovskog.

foto: Printskrin/Instagram

Husa je u emisiji Premijera Vikend Specijal na televiziji Pink progovorio o životu van kamera i vremenu medijske ilegale.

- Prijalo mi je da budem iza scene, ali nisam bio lenj. Komponovao sam za neke od naših najpoznatijih pevača i taman kad sam se ušuškao i mislio da me niko ne prepoznaje, dobio sam ponudu za priojekat. Meni je čast što sam deo filma o čoveku koji je svojom dobrotom, glasom i harizmom zadužio sve nas. Čast mi je što su mi pružili to poverenje i što su mislili da ja mogu da donesem tu emociju.

foto: Dragana Udovičić

Husa je evocirao uspomene i prisetio se svojih početaka u karijeri i otkrio kako je ušao u estradni svet.

- Tako je. Naši počeci jesu vezani za Džeja. Ljuba i Husa i ja smo klinci iz kraja Marine i Fute i otkili smo im želju da napravimo nešto novo. Kada su videli našu harizmu odmah su nas spojili sa njim. Kada nas je upoznao bio je najveća zvezda u to vreme i sa njim smo na koncertu na Tašu imali vatreno krštenje pred 30.000 ljudi - otkrio je Alijević.

foto: Miomir Milić

- Vojni rok nisam ni završio već sam radio sa Draganom Mirković, a nakon toga sam napravio prvi album "Opsesija". Turneja sa Draganom bila je fenomenalna, svaki dan je bilo neko zezanje. Kada smo se upoznali imala je 27 godina i imamo mnogo uspomena. Ove godine slavi 40 godina karijere i želim joj da izdominira u areni kako to samo ona zna.

foto: Printskrin/Instagram

Husa je otkrio kako je došlo do saradnje i uloge u filmu "Nedelja".

- Znao sam čim sam video da me zove kasting menadžer znao zašto me zove. Celog života su me poredili sa njim pa čak i na ulici kada me vide kažu: "Evo ga Džej". Što se tiče glumaćkog zadatka, bio je veliki izazov jer nikada nisam bio na filmu. Čim sam ušao u tu priču, maksimalno sam se posvetio i zaključao sve druge poslove.

