OVAKO IZGLEDA MUŽ VESNE VUKELIĆ VENDI! Krije kao zmija noge, a sada je USNIMLJEN OVDE, otkriveno i gde ŽIVE: Šok snimci! FOTO

Vesna Vukelić Vendi već godinama je na estradi, ali je popularnost stekla zahvaljujući učešću u rijaliti programima, performansima na vašarima, kao i oštrim jezikom, te nikada nikoga nije štedela.

Iako je poznato da je godinama u skladnom braku iz kog ima ćerku Nikoletu, malo je poznato da je njen suprug bivši fudbaler OFK Beograda, a zove se Branimir Banjac.

foto: Printscreen Paparaco Lov

- Nikoga ne krijem, nego ako o nečemu ne pričam, ljudi nemaju pravo ni da te pitaju. To se zove intima, to je kao kada bi me pitali da li mogu da zavire u moju sobu i vide šta se radi. Zdravko Čolić je isto sačuvao svoj brak, postoji još mnogo javnih ličnosti koje o svojoj intimi ne pričaju. Sve što siluje narod sa tim – ovo je naša porodica, evo kako izgleda, evo gde putujemo, to nije istinito. Ljudi kao da nisu živi ako ne objave gde su danas i šta rade - rekla je Vendi jednom prilikom.

1 / 4 Foto: Printscreen Paparaco Lov

Skladan par godinama živi na Voždovcu, a pored ćerke tu je i njihov pas, pa je kamera "Paparaco lova" videla Vendi kako ga šeta u kraju.

Vendi je šetala ulicom u totalno nesvakidašnjem izdanju u kojem bi je malo ko prepoznao, a u jednom momentu uhvaćena je na svojoj terasi kako razgovara telefonom.

foto: Printscreen Paprazzo Lov

S druge strane, njen suprug uhvaćen je u jednoj kladionici u Beogradu, a malo ko je do sada znao ko je i kako zapravo izgleda muž Vesne Vukelić Vendi s kojim ima ćerku Nikoletu.

foto: Printscreen Paparaco lov

Takođe, pevačica je posebno ponosna na svoju naslednicu Nikoletu, koja je vrlo sposobna.

- Moja ćerka je zapravo moj proizvod. Da bih je zaštitila od svega, jer je ona jedna visokoumna devojčica, ja sam je sa tri i po godine dala da trenira tenis. Ona je sada teniski sudija i trenutno je na ekonomskom fakultetu, državnom - ispričala je Vesna za Espreso.

Kurir.rs/paparaco lov

Bonus video:

00:17 Vesna Vukelić Vendi na pričešću