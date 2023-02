OVO JE MUŽ VESNE VUKELIĆ VENDI: Niko ne sme da pisne o njemu, krije ga ko zmija noge, a bio je zgodan fudbaler! (FOTO)

Vesna Vukelić Vendi već decenijama šokira domaću javnost, pred kamerama i na nastupima Vendi se ponaša prilično slobodno, te dozvoljava gostima da je pipkaju i stavljaju bakšiš u dekolte, a više puta se golih grudi fotografisala za naslovnice pojedinih magazina.

Vendi ima supruga koji podržava ovakvo njeno ponašanje u poslu kojim se bavi. On se zove Branimir Banjac, bivši je fudbaler OFK Beograda, a sa Vesnom je u braku od 2001. godine.

Vesna i Branimir imaju ćerku Nikoletu, a pevačica ih oboje ljubomorno čuva od očiju javnosti.

Vendi ističe u javnosti da se sa mužem nikada ne svađa, već da vode intelektualne borbe u kojima ona uvek pobeđuje.

- Mi smo totalno različiti, ne mislim to u smislu da smo na ratnoj nozi, već u pojmanju. Sve što je meni jako važno, on to nikada nije gušio kod mene - rekla je Vendi.

Otkrila je i zbog čega nikada javno ne priča o suprugu i ćerki.

- Krijem ga jer mi je neumesno da se priča o privatnom životu, ja ne pričam ni o mojoj ćerki. Evo pogledajte Čolu, on ne želi svoju ženu da eksponira. Intima nije za publiku. To je segment mene koji ne pripada javnosti - rekla je Vendi za Hype TV.

Vesnin suprug se nikada nije pokazivao u javnosti, pa su mnogi pokušavali da dođu do njegovog lika, a na Jutjubu isplivao je snimak i njegova fotografija.

Jedan od retkih njegovih snimaka jeste i od pre desetak godina kada je Paparaco lov usnimio njega sa ćerkom.

