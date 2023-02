"NAJVEĆI PSIHIJATRI MORAJU DA RADE SA NJOM" Vendi brutalno oplela po Anđeli Đuričić i dala svoj sud o odnosu Ane i Slavnića!

Ljubavni trougao čiji su glavni akteri Ana Ćurčić, Zvezdan Slavnić i Anđela Đurčićić, tema je broj jedan na čitavom Balkanu.

Iz sata u sat, dolazi do raznih turbulancija i preokreta. Tim povodom, oglasila se i pevačica Vesna Vukelić Vendi i prokomentarisala situaciju.

foto: Kurir televizija

Vukelićeva je prokomentarisala veče Aninog ulaska, te je dala svoj sud o njenom burnom odnosu sa bivšim nevenčanim suprugom Zvedanom.

- Ona je u samom startu postavila na najviši mogući nivo čitavu situaciju. Postavila se impresivno. Da je tako nastavila, priča bi imala svoju namenu. Iz dana u dan, dolazi do sve većeg iskliznuća, kao kad voz izađe iz šina. Ono što se sada vidi, jeste da je taj voz, odavno izašao iz šina, ondosno vozi bez šina. Ne možemo da uzimamo taksativno ter činjenice i vraćamo se u prošlost, jer nismo sudije, ali praviti analizu čitave hipokrizije. Vidi se da je ona ispunjavala kodekse, ali na pogrešnom mestu. To je isto kada bi sadili pirinač na Severnom polu. Ne postoji on u čitavoj priči koji ima interakciju sa njom. Isto je kad bacaš bisere pred svinje. Ne znam da li je taj koji baca bisere pred svinje, baš takav kakvim se predstavlja. Ne kažem da njoj nešto nedostaje, ali nisam sigurna da u njoj nema dosta pukotina. Postoji neki mazohistični odnos. Ona je našla hranilicu svom mazohizmu. Ona prevodi ljubav na svoj način, a to je skup košta. Ne vidi šta je ljubav, to joj prija, a mi ne možemo osuđivati. Ovo je čisto razobličavanje situacije. Ana je taoc Zvezdanove autodestrukcije, a to stvara koliziju. Ona je ušla u ''Zadrugu'' sa 100 poena, a napravila je situaciju takvom da je on postao komandant cele situacije. Zvezdan je poput zeca, plašljiv je. On ništa ne definiše do kraja, nosi sve u rukavicama. On nije stao uz nju, ne zna da se izjasni i kaže svima da pripada nekoj od njih - kazala je Vendi.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Printscreen

Vendi se osvrnula na Slavnićeve emocije, te je do detalja izanalizirala njegovu ličnost, pa otkrila da li njegovo srce naginje ka ženi, ili ljubavnici.

- On nema emocije. Ana je iskazala da on ima emocije, ali su to zapravo instinkti. U deficitu ljubavi, dolazi mržnja. To postaje samoljublje, koje u sebi nosi gordost, nadobudnost i narcisoidnost. Otac mu je dao genetiku i vaspitanje. Vidimo kako se njegov otac lako odriče te iste Ane. To nije poštovanje - kazala je Vendi.

foto: Kurir televizija

Pevačica je potom prokomentarisala i Anđelu, prilikom čega je dala svog sud o njenoj potencijalnoj trudnoći i daljem epilogu celokupnog dešavanja.

- Anđela ne izgleda kao da dolazi iz Herceg Novog. Ona liči na arhaičnu seljanku, koja ništa nije naučila. Sa njom nije moguće komunicrati, ali je upakovana u neke njegove prohteve. Njegov milje je civilizovaniji od njenog, te ima dozu mangupluka i životnu širinu. Ona želi da se iščupa iz njene narcisoidnosti koja je upakovana arhaično seljački. Ona mora da menja totalnu strukturu ličnosti. Najveći psihijatri i psiholozi moraju da rade na njoj. Ona je hermetički zatvorena arhaična seljanka. Ona je lovac na grešnike. Kada je Anđela ušla u ''Zadrugu'', ona je ispratila da je Zvezdan odlepio za Aleks, ali nije želela to da vidi, sebe je lagala. Evidentnu situaciju je bacila u senku. Obraz kao đon To su ti mali, gordi ljudi, koji pakuju istinu u svoju laž. Kod takvih ljudi je sve dozvoljeno Ona će želeti da rodi Zvezdanovo dete, ukoliko je trudna. Verujem joj na reč, da je imala dva momka, jer ne zna da komunicira. Svaki bi je ostavio, posle par rečenica. Njoj se on posvetio mesec dana, ona je iskazala veliku ljubav. Ona je seljanka, ali ne mislim da poljoprivrednike, već na malograđanštinu. Ona se rodila sa najarhaičnijim osobinama koje neko može da poseduje. Ukoliko je trudna, zadržaće dete jer je uvek sekundarna uloga, čak nije ni to, već je tercijalna. Ne može da bude glavni lik, poput Cara, Miljane i njima sličnih. Ako se desi trudnoća, koju želi, ona će ostati pri stavu da će roditi to dete - zaključila je Vukelićeva.

Kurir.rs/Pink.rs

