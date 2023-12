O SKANDALOZNOM BRAKU BRUJAO REGION, A ĆERKE SU IM PRAVE LEPOTICE! Šok detalji odnosa Marine Perazić i Firčija: Tukli se, varali...

Iako nikada nisu zvanično bili u braku, bivše zvezde Jugoslavije Marina Perezić i Ivan Firči bili su predmet interesovanja javnosti naročito nakon rastanka kada su izneli sav prljav veš iz zajedničkog života. Iako imaju dve ćerke, koje su sada odrasle devojke, oni posle rastanka nisu prestali da vređaju jedno drugo.

Oboje su učestvujući u različitim rijalitijima častili javnost detaljima iz zajedničkog života. On pričama da je ona sponzoruša kojoj nikada nije bilo dovoljno novca i da mu je otela decu, a ona da ju je fizički maltretrirao i kući doveo drugu ženu.

- Ivan je znao da me udari u nekoliko navrata. Ali nikada nisam ni pokušala da mu vratim. Shvatila sam da ne vredi sa njim ulaziti ni u kakvu raspravu. Bio je prek po prirodi. Želeo je da me provocira. Ćutala sam zarad mira u kući, kako bih sačuvala svoje lepe zube, nos, vilicu... Kad sam dobila prvu modricu, trudila sam se da druge ne isprovociram, ali ih je bilo - rekla je ona jednom prilikom, dok se on branio:

- Svaki put kada joj zatreba publicitet, Marina je pričala takve priče, a svi ljudi iz javnog života znaju da se nakon određenog vremena pamti samo fotografija koja nam je objavljena u novinama. Iako to tada nije bilo prijatno, sve što se dešavalo između Marine i mene sada se čini kao dobra zabava - rekao je Ivan i ispričao svoj u stranu priče kako su se rastali.

- Jednog dana sam se vratio i zatekao prazan stan, jer je decu odvela bez najave, što me je šokiralo i pogodilo.

Marina je u medijima pričala i da Firči ne plaća alimentaciju dok je on prepričavao njeno neprimereno ponašanje dok su živeli u Njujorku.

Kruna njihove ljubavi su dve ćerke, Mija i Luna. Iako su im roditelji poznate ličnosti, one se ikada nisu javno eksponirale. Hrvatska pevačica uvek isticala je kako je ponosna na svoje dve mezimice, koje je samo jednom prilikom pokazala javno.

Prvu devojčicu, Miju, pevačica je rodila 1993. godine, a dve godine kasnije na svet je došla i mlađa Luna.

Marina i Firči su od 1988. godine živeli u Njujorku, po želji bivšeg bubnjara, a kada su se rastali 1997. godine, Marina se sa decom vratila u rodnu Hrvatsku.

Mija se kasnije vratila u Njujork gde je izgradila karijeru i postala preduzetnica, što se može zaključiti po njenim objavama na društvenoj mreži Instagram.

Luna je imala želju da pođe maminim stopama, pa se prijavila za svojevremeno najpopularnije muzičko takmičenje na našim prostorima „Prvi glas Srbije“. Međutim, odustala je od takmičenja, a onda se posvetila manekenskoj karijeri, tvrde mediji.

Za Lunu svi kažu da je slika i prilika slavne majke, te da izgleda isto kao pevačica u tim godinama, a njena sestra Mija ne zaostaje po lepoti.

