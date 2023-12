MILJANA KULIĆ DOBILA BATINE OD MAJKE I BRAĆE POZNATOG PEVAČA: Udarali su me i šutirali! Oglasio se i ON i evo šta kaže o osudi

Mišel Gvozdenović je Miljanu Kulić nekoliko puta prijavio policiji zbog uznemiravanja i uhođenja, dok je ona tvrdila kako su je njegova braća tukla, a majka joj razbila nos.

Kada se prvi put u rijalitijima pojavila devojka koja je uhodila pevače, prvenstveno Darka Lazića i Mišela Gvozdenovića, niko nije slutio da će Miljana Kulić provesti pola života pred kamerama. Klupko je počelo da se odmotava, i dok je to publici bilo smešno, pevači su pričali o golgoti koju su prošli sa Kulićevom.

Među njima je i Mišel Gvozdenović, zbog kojeg se Miljana preselila u Čačak kako bi mu bila bliže.

Upoznala ga je dok se takmičio u "Zvezdama Granda" i bila vatreni fan, a onda se sve otrglo kontroli.

- To ima u policiji u Čačku. Sve je krenulo kada mi je zvonio telefon i zove me navodno novinar. Ja čujem to specifično "r". Meni su ljudi rekli da se pripazim jedne devojke od koje ljudi nemaju mira. Sve joj lepo kažem, tu kreće pakao. Zvala si me sa 600 brojeva! Posle toga me je zvala na fiksni. Morali smo da menjamo broj. Mene je uslovljavala da promenim broj kako bi druge pevače uhodila. Ne znam što mi je polupala prozor. Ulazila je u moje dvoriše, pravila poplavu... Mazala mi pse, ulazna vrata, bacala neke predmete vezane peškirom, bacala mi je kondome po dvorištu. 50 puta sam je prijavio, bila je privođena, oni je deportuju za Niš, ona za dva sata bude u Čačku, ispričao je Mišel u rijalitiju delić svega što je prošao i to Mariji Kulić koja nije znala u kojoj je meri ova priča dobila epilog.

Sa druge strane Miljana je priznala da šta je sve radila kako bi privukla pažnju omiljenog pevača i tvrdila kako je bila maltretirana.

- Nisam nikada doživela to što sam od njegove porodice, ja priznajem da sam preterivala. Njegova majka me pesnicom udarila u nos. Izvukli su me nasred ulice, šutirali me, kako on, braća, svi oni, a ja ga nikada nisam prijavila. Ako bude ovako provocirao, ja sam spremna da idem na poligraf! On meni jeste bio fizički lep, dopalo mi se kako peva, ja sam hiperbolisala. Ja se nikada nisam povlačila, po cenu da ispadnem psihopata.- rekla je Miljana, ali je Gvozdenović tvrdio da je to samo plod njene mašte.

- Prva stvar, moji roditelji žive u Holandiji 43 godine. Kako mogu roditelji koji žive u inostranstvu nju da tuku? Kako je moguće da neko dođe i živi u Čačku da bi hranio moje kerove? Kako se to nigde ne vodi u policiji i kako ja nisam optužen za to? Ja nikada nisam odgovarao za takva dela. Ja nemam mrlju u policiji. Ne mogu da kažem da je bila moj fan. Ona je bila progonitelj. Ona je pričala razne priče, da je kupovala kartice, da smo pravili šou s tim karticama. Ja ne znam ko je kome dolazio kući. Da li sam ja bio kod nje ikada u Nišu? Prolazila je pored moje kuće po 500, 600 puta, bacala mi je petarde, mazala kerove kremom, polupala mi je prozore na kući negde 2014. godine. To zna njena majka.

Marija tada Mišelu, nakon čitave priče koju joj je ispričao, konstatovala: To je bilo strašno. Ona se tada lečila od opsesije. Na to se pevač nadovezao: Meni je tada rečeno da ona ima opsesivno-kompulsivni poremećaj i da njena majka brine o njoj.

