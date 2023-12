E SAD SMO SVE VIDELI! NASTUP GEORGIJEVA ZA NG KOŠTA DOSLOVNO KAO MESEČNA PLATA: Piće dobrodošlice, večara i OVO za sumanutu cifru

Vlado Georgiev je za doček Nove godine zakazao nastup u jednom restoranu u Beogradu, a oni koji žele da uz njegove pesme uđu u 2024. godinu moraće za to da izdvoje čak 500 evra.

Ova cena ne garantuje sto blizu bine, jer je ista za sve pozicije u sali, dok je kod ostalih pevača situacija drugačija. Pozicija stola u odnosu na binu diktira i cenu.

foto: Kurir televizija

Inače, svima koji budu kupili kartu za doček s Georgievim tih 500 evra neće biti jedini trošak. Naime, paprena svota obezbeđuje večeru, piće dobrodošlice i šampanjac u ponoć, dok se sve ostalo što se popije dodatno naplaćuje.

- Sa zadovoljstvom najavljujemo da ćemo za doček Nove godine imati koncert našeg dragog Vlada Georgieva. Bogat program, ograničen broj ljudi i prijatan ambijent restorana na reci preduslov su za spektakularnu noć koja je pred nama! - glasi reklama za provod od 500 evra u najluđoj noći.

Restoran gde će Vlado sa svojim obožavaocima dočekati 2024. godinu je jedan od elitnijih u Beogradu i u njega uglavnom dolazi krem društvo, a pevaču ovo nije prvi nastup u tom lokalu.

foto: Dragana Udovičić

Ovim saznanjem dolazimo do toga da je Vlado Georgijev rekorder kada je u pitanju doček Nove godine, ako se gleda cena karte.

Mnogi pevači zakazali su svoja gostovanja širom Evrope u najluđoj noći, međutim, dosta njih će biti baš u Beogradu. Već smo pisali da ulaznica za doček uz Aleksandru Prijović košta od 150 do 250 evra.

foto: Kurir

Svi oni koji žele da se provedu uz nastup Nataše Bekvalac najjeftiniju ulaznicu platiće 180 evra i za nju će dobiti večeru i piće. Kod Ace Lukasa, koji nastupa zajedno sa Sanjom Vučić, takođe je cena od 180 evra pa naviše, kao što je i kod Seke Aleksić. Za nastup Ilde Šaulić treba izdvojiti 170 evra, dok će svi oni koji u 2024. godinu žele da uđu uz muziku Darka Lazića, Andreane Čekić i Džejle Ramović morati da izdvoje 130 evra.

Za nastup Slobe Radanovića i Barbare Bobak, koji će zabavljati sve one koji za najluđu noć odaberu jedan beogradski hotel, cene se kreću od 110 do 180 evra. I Miroslav Ilić će nastupiti u Beogradu, a u hotelu u kom će on pevati ulaznica je 100 evra.

Postoje i jeftinije varijante, pa tako ulaznica za nastup Elme Sinanović i Dejana Matića u jednom hotelu staje 70 evra, a u većini lokala, hotela i restorana uračunato je, pored večere, samo jedno piće.

Marko Jović

Bonus video:

01:52 DOBRI PEVAČI NE MOGU DA IZRONE OD POPLAVE MUZIKE NISKOG KVALITETA! Vlado Georgijev otkrio šta mu NAJVIŠE NEDOSTAJE