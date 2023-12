ACO PEJOVIĆ POSLE PRIJINOG KONCERTA ZAVRŠIO U BOLNICI! Otkrio detalje agonije, a evo zašto nije uzeo Slađin bakšiš od 500 EVRA!

Folk zvezda Aco Pejović progovorio je o koncertu Aleksandre Prijović, planovima za sledeću godinu, ali i o famoznom bakšišu koji nije uzeo na veselju Đanija i Slađe.

I sama Aleksandra je tokom Pejovićevog gostovanja u Zagrebu otkrila da se osećao baš loše, a on je sada otkrio da je nakon koncerta završio u bolnici.

foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

- Moram da vam priznam da sam pre četiri, pet dana bio mnogo loše. To se osetilo kod moje kume na koncertu u Zagrebu. Bio sam u Americi sedam dana, pevalo se dan za danom, što je, onako, malo bezveze bilo dogovoreno. Ne krivim menadžera, ali je, prosto, tako ispalo. Onda sam posle toga svuda išao, kod kume mi je baš teško bilo da se popnem na scenu. Jedva sam izdržao te tri pesme kao gost, posle sam završio u bolnici- ispričao je Pejović.

Kaže da je bio na infuzijma, i da je već sutradan, posle gostovanja kod Prije imao koncert u Rijeci koji je hteo da prekine.

foto: Promo

- Bio sam na infuzijama, hteli su da me ostave. Stigao me je umor bio, naprosto. Sutradan sam imao koncert u Rijeci, posle četvrte pesme sam hteo da prekinem. Morao sam posle koncerta dobro da se odmorim.

Pejovć je otkrio i planove za sledeću godinu, a kako kaže, Arenu ne planira već nešto mnogo veće. Otkrio je i da mu Joksimović radi novu pesmu koju još uvek čeka, kako bi kompletirao album.

Nedavno je jedan snimak sa proslave punolestva Đanijeve ćerke, na kojem je Pejović pevao, postao viralan i to zbog novčanice od 500 evra koju je Slađa htela da mu da. Pejović je sada objasnio o šta se dogodilo.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Znam taj snimak, mislim to se Slađa Đanijeva našalila, ona zna da ja ne uzimam bakšiš i da me to ne... Ona je htela uz šalu da mi to da, uostalom videli ste moju reakciju.. Ni od prijatelja, ni od neprijatelja ne uzimam bakšiš - našalio se Pejović.

Kurir.rs/Telegraf

