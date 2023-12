RETKIMA OVO POĐE ZA RUKOM! Dragana Mirković ogolila dušu i otkrila kako se nosila sa OGROMNOM POPULARNOŠĆU: Počela sam da osećam..

Dragana Mirković je godinama jedna od omiljenih javnih ličnosti i pevačica, a njena priroda, duh i dobrota su najčešći razlozi koje fanovi navode kada govore zašto je vole.

U 15. epizodi "Rame uz rame sa Draganom" pevačica se osvrnula na početak svoje karijere, te je priznala kako se nosila s ogromnom popularnošću, iako je još bila dete.

foto: Printscreen

- Prvi put kad sam postala svesna da sam popularna bilo je već s prvom pločom. I to zbog pesme "Imam dečka nemirnog". Od te pesme nisi mogao da živiš na radio-stanicama, koja je protiv svakih pravila išla na nekih 10-15 minuta. To je bilo nešto neverovatno. I onda su klinci bili ti koji su me prvi osetili i koji su postali moji fanovi. Tada sam osetila da se nešto čudno dešava. Lično je bio neobičan osećaj znati da te prepoznaju. Ja nisam mogla da verujem da se to uopšte dešava. To lično nisam doživela kao šok, već kao nešto medeno: dečica oko mene i nije mi bilo teško da to prihvatim. Sve sam to lagano prihvatila. Prvo je krenulo od male dece, pa se to širilo dalje i dalje, sve veći broj. To se onda proširilo na teritoriju bivše Jugoslavije. Sve je išlo postepeno, tako da sam uspela da sve to prihvatim bez ikakvih posledica, u smislu da se šokiram. Nakon te popularnosti, nisam osetila da mi se ništa promenilo u životu. I dalje sam živela kod svojih u Kasidolu, išla sam za Beograd kad trebam da snimam nešto. Išla sam na koncerte i tamo sam se družila s kokegama, jer je tad bila ta varijanta grupne turneje. Bila sam najmlađa među njima i to je bilo jedino što je bilo drugačije. Meni ništa nije bilo drugačije. Jednostavno sam nastavila da živim svoj mali život, kakav je bio i pre. Dugo nisam bila svesna svega toga - ispričala je Dragana.

foto: Printscreen

Ipak, pevačica je kasnije uvidela i negativne strane popularnosti.

- Kada sam kasnije postala popularna na balkanskom nivou, počela sam da osećam da ipak nije sve tako jednostavno i da tu ipak ima neke zamke. To je ipak jedna vrsta tereta, posebno za mladu osobu. Gde god da odem - prepoznaju me, to je postao gubitak slobode u smislu da mogu da se pojavim negde nenašminkana i da odem da se poigram s drugaricama, jer sam ja još uvek bila za igru. Ja sam bila ozbiljna na poslu, ali sam kao dete još uvek volela da se igram. Počeo je da biva teret, to stoji, ali kad sam shvatila da to postaje teret, počela sam da se povlačim. Manje sam izlazila, više sam čitala, gledala sam više filmova i da uživam u toj nekoj svojoj samoći i druženju s prijateljima u okviru svoje kuće. I razmišljala sam više o nekim kreativnim stvarima, šta bih sad mogla dalje. U to vreme snimale su se ploče na godišnjem nivou: tek snimiš ploču i spotove, završi se turneja i odmah se snima nova ploča. Tako sam automatski dobila vreme za jedan kreativan rad i ideje, za razmišljanje. Tako da sam ja tako sebe zadovoljila i tada sam beskrajno mnogo čitala i to mi je bio neki beg od stvarnosti - završila je Dragana.

Kurir.rs/A.P./M.K./

Bonus video:

05:20 Lepa Brena i Dragana Mirković