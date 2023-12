VELIKI ŠEF POSLAO ŠOK PISMO: Vreme je da njih ČETVORO ODE, učesnici prebledeli, ovako nešto se nikada nije dogodilo

Veliki šef poslao je novo pismo na adresu Bele kuće, te ga je ovonedeljni vođa Marko Đedović pročitao cimerima.

U pismu je pisalo da će kuću Odabranih napustiti oni koji nisu učestvovali u otkrivanju tajni pred drvetom.

- Draga Elito, juče je nekoliko učesnika među Odabranima odalo velike tajne drvetu mudrosti pa su tim priznanjima zaslužili i izborili se za ostanak u kući Odabranih. Međutim kako nisu svi učestvovali u ovome neće moći ni da ostanu svi u Odabranima - započeo je Đedov.

- Marko i Matora kao vođa i omiljeni ostaju u kući Odabranih, zatim Aneli i Janjuš kao i Miona i Sha takođe ostaju jer su se Aneli i Sha potrudili i onim što su ispričali kod drveta mudrosti obezbedili sebi ostanak u kući Odabranih. Moramo da naglasimo da je Marko osim što je vođa takođe dao sve od sebe kod drveta mudrosti organizujući da ove velike tajne budu ispričane kod drveta, i time obezbedio sebi i omiljenom ostanak u ovoj kući. S obzirom na to da je ovih 6 učesnika sebi obezbedilo ostanak u Odabranima na njima je sada sledeći zadatak: Marko, Matora, Aneli, Janjuš, Ša i Miona sada moraju dobro da razmisle, da se dogovore i donesu odluku koja dva para ili potencijalna para će od ponedeljka živeti sa njih šestoro u kući Odabranih.

- Dakle, na njima je da odluče da li će to biti dva postojeća para, ili će ipak odlučiti da to budu učesnici koji se muvaju, flertuju, sviđaju jedno drugome i oni ih vide kao potencijalne parove. U kući Odabranih će od ponedeljka živeti 10 učesnika, što znači da ovih šestoro koje smo nabrojali treba da odluče koja 4 učesnika će sa njima živeti. Važno je da učesnici koje Odabrani izaberu budu već u paru ili ako to nisu po njima budu potencijalni ljubavni par. Dobro razmislite, nemojte brzo i olako doneti ovu odluku, vas šestoro možete glasati a možete se i dogovoriti koja 4 učesnika su po vama najbolji postojeći ili potencijalni ljubavni parovi koji treba od ponedeljka da žive sa vama u kući Odabranih. Pozdrav, Veliki šef - pročitao je Marko.

