"BIO SAM NA KORAK DO BOLNICE, UMALO DA NAUDIM SEBI..." Ša otkrio NEPOZNATE detalje iz braka sa Vanjom, ovo ga je najviše ZABOLELO!

Reper Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović više ne mogu da obuzdaju svoje emocije, pa su se pre nekoliko noći prepustili poljupcima.

Od tada se njih dvoje ne razdvajaju, a Nenad je sada pričao o braku sa Vanjom i tom prilikom je otkrio do sada nepoznate detalje.

Nenade, u 'Elitu'' si ušao s nekim drugim planom, a onda ti se desila ljubav. Da li si srećan jer ti se sve to desilo? - upitao je Darko.

foto: Printscreen Pink Tv

- Ne želim da pričam ništa loše o osobi s kojom sam bio, ali sam neko ko se uvek trudi da se dodvori nekom do koga mi je stalo, pa samim tim i krivim sebe. Prebrzo smo ušli u brak i neki odnos. Neću da iznosim prljav veš, ali je vreme da kažem nešto drugo. Bio sam na korak do bolnice, umalo da naudim sebi. Jedna strana je bila srećna, dok se drugoj svet rušio. Tužan sam jer ne mogu da pričam istinu. Moram samo da kažem da su moje greške bile minimalne. Posle suđenja sam se ohladio od svega i shvatio da sam neke stvari idealizovao. Naučio sam da volim sebe, a ne da jurim stvari u prazno - istakao je Ša.

- Želiš da kažeš da je njoj stalo do novca i popularnosti? - upitao je Darko.

foto: Printscreen YT

- Ne. Mislim na to da je u braku važno da se posvetimo jedno drugom. Shvatam ga ozbiljno, dok nego na to ne gleda tako. Drago mi je da sam otvorio oči i došao sebi. Nikom neću dozvoliti da od mene pravi majmuna i da me stavlja na poslednje mesto. Bio sam vezan za Vanjinog sina i bio mi je žao jer je ona tri nedelje pre nego što sam ušao rekla da je kraj i da joj treba vreme da da bi se vratila. Kakav bi to odnos bio da smo se ponovo spojili?! - istakao je Ša.

- Rekao si da si ponovo posle nekoliko godina odlučio da sebe staviš na prvo mesto. Da li je to tvoja najbolja odluka ove godine i prekretnica za narednu? - upitao je Darko.

- Jeste, naravno. Najgore što mi se desilo ove godine jer taj brak, ali ne želim nikoga da kudim - istakao je Ša.

foto: Petar Aleksić

- Koliko si uvijao u celofan i krio probleme u braku? - upitao je Darko.

- Da. Istina je da sam se ljutio na ljude koji su mi iskreno rekli sve. Nisam mogao da se pomirim sa nekim stvarima. Kad gledam Matoru da plače zbog Anite, iznerviram se kad vidim da plače, jer znam da nije vredno. Ni njen, ni moj propali brak nisu razlog za suze - kazao je Ša.

- Koliko ti je u braku sa Vanjom manjkalo nežnosti? - upitao je Ša.

- Uvek mi je govorila da joj je potreban prostor i da ne trpi pritisak. Rekla mi je u nekoliko navrata da se oseća kao robinja. Brak nije nikakva robija, nego nešto najlepše. Moji roditelji su razvedeni, baš zato znam šta ja želim - istakao je Ša.

foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić

- Njoj je fokus bio na nekim drugim stvarima, a ne na tebi? - upitao je Darko.

- Jeste. Ja sam zapostavio sve zbog nje, dok je ona pažnju pridavala nekim drugim stvarima. Ne možemo biti dva dana u Beogradu, a deset u Kraljevu. Greška je jer smo se posle tri nedelje veze venčali - kazao je Ša.

- Šta su vam vaši roditelji rekli? - upitao je Darko.

- Ne mogu o tome, samo su rekli da ne brzamo - kazao je Ša.

- Da li je istina da ti je njena majka rekla:''Da li si ti siguran da ćeš je oženiti?'' - upitao je Darko.

- Činjenica da je to rekla. Ona zna bolje svoju ćerku nego ja - kazao je Ša.

- Zbog čega je Vanja uvek bila na telefonu koji je pod šifrom i bila besna kad joj ti zatražiš da vidiš šta ona to radi? - upitao je Darko.

- To je pitanje na koje samo ona može da odgovori. Ja ne mogu da verujem da neko ne dopušta svom mužu da joj vidi telefon. Ja sam psiho, smarač i kreten jer mi je sumnjivo. Da sam stekao poverenje, mogla je da radi šta je želela. Nije mi dala da steknem poverenje. Sa mnom je lako, otvorena sam knjiga - kazao je Ša.

Kurir.rs/Pink

