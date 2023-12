ISTINA KOJA SE DUGO KRILA: OLIVERA KOVAČEVIĆ JE TREBALO DA VODI RIJALITI! Ponudili joj SVE PARE ovog sveta, a onda se desio OBRT

Nekadašnja glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa RTS, Olivera Kovačević, retko daje intervjue, ali je jednom prilikom progovorila o svom poslovnom, ali i privatnom životu.

Ona je tada istakla i da joj je godinama bilo teško da se bori sa predrasudama o plavušama.

- Najlakše je reći: ‘Ona je plavuša’. To rade oni koji žele da vas omalovaže, a nemaju drugu municiju. Postoje i načini da se muškarac uvredi, ali to je ispod nivoa komunikacije i žene to retko čine. Sa stereotipima se treba boriti samo radom i znanjem - rekla je ona.

Istakla je i da u poslu voli da sve drži pod kontrolom.

- Istina, mogu da radim više stvari u isto vreme. Odluke ne donosim impulsivno, trudim se da nastupam racionalno. Ako još oko sebe imate ljude koji se raduju zajedničkom uspehu, onda je to sreća - istakla je Kovačevićeva i otkrila da su joj nudili da vodi „Velikog brata“.

- Imala sam ponudu da vodim prvu sezonu Velikog brata. Ostavili su mi blanko ček da upišem koliko tražim. To sam odbila jer nisam verovala da taj format može doneti nešto dobro. Danas vidimo kako je rijaliti metastazirao na našim televizijama - zaključila je Kovačevićeva.

