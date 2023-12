KARAMBOL CELU NOĆ! Miljana ispolivala Zolu JOGURTOM, voditeljka PREKINULA program i NAPUSTILA emisiju uživo! (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić je ušla u Belu kuću, kako bi takmičari "Elite" nominovali. Ovonedeljni potrčci Marka Đedovića bili su Ledi Di i Lazar Čolić Zola, međutim, tokom cele noći trajao je haos. Naime, besna Miljana Kulić više puta je polivala Zolu. Zbog ovoga je trajao haos tokom cele emisije, a voditeljka je u jednom trenutku donela drastičnu odluku.

Koristila je jogurt, pa potom svog bivšeg dečka "sprala" šerpom koju je napunila vodom. Kulićeva nije želela da se smiri, pa je nastavila da pravi haos i najavila torturu Zoli.

- Ovo je teč početak, za sve ono što mi je radio! - poručila je Miljana.

Zbog haosa u programu, Ivana je napustila emisiju, te su se nominacije naglo prekinule.

U jednom trenutku, Kulićeva je uzela kečap, a Nenad Macanović Bebica je pokušao da je spreči.

- Nemoj to da radiš, Miljana! Poslušaj me! - govorio je on.

Čak je i Bojana Pavlović skočila da odbrani Zolu, te se suprotstavila svojoj prijateljici Miljani. Zbog ovoga je ušla u sukob sa Nikolom Jovanovićem Predsednikom.

- Pusti sve, nije vredno! Oboje ste krivi! On provocira, ona reaguje! - govorila je Bojana.

- Ona nije u redu, ali on nije žrtva! - poručio je Nikola.

Međutim, ni ovo nije sprečilo Miljanu u njenoj nameri da urniše Zolu. Kulićeva mu nije dozvolila da spava, te ga je polivala i dok je ležao na garnituri, a posebno se fokusirala na njegove patike.

