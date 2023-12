"BILA JE KOD MENE SA SVOJIM LJUBAVNIKOM" Novi rat na ESTRADI: Rasta žestoko potkačio Vesnu Đogani: Molili su za PESMU!

Pevačica Vesna Đogani isprozivala je trepere i njihovu muziku, navodeći da Rasta, Devito i Vojaž neće postojati na muzičkoj sceni za dve godine.

Reper Stefan Đurić Rasta brzo je rešio da odgovori koleginici putem svog Instagrama.

"Ko će da podseti gospođu da je bila sa svojim mužem/ljubavnikom kod mene u studiju da izmole pesmu", napisao je on.

Inače, Đoganijeva je navela i da je treperima bitan samo novac koji zarađuju, a ne i karijera i opstanak na sceni.

"Vojaž, Rasta, Devito, oni samo hoće brzu lovu, dobru lovu, oni neće biti tu za dve godine sigurna sam. Oni gledaju biznis, oni sad kako se ponašaju u svojoj karijeri, oni to rade kao biznis, to je svima nama jasno. Njega ne zanima da za trideset i nešto, plus, radi i ide na tezge, boli ga uvo. Pa i dan danas on izbaci album da bi dobijao od Spotifaja i ostalo, mislim jasna nam je matematika, mi koji smo stariji, koji se bavimo time malo duže - istakla je Đoganijeva u podkastu "Memecast".

